Rászállhat a rendőrség az autóvizsgáztatókra

A rendőrség megbízhatósági vizsgálatnak vetheti alá a jövőben a műszaki vizsgabiztosokat, a kórházi beszerzőket, továbbá a közbeszerzések ügyintézői is.

A parlament honlapján megjelent újabb salátatövény-tervezet egyebek mellett a rendőrségi törvényt is módosítaná. A hatóság belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve jelenleg csak a meghatározott feladatokat végző kormánytisztviselők és kormányzati ügyintézők megbízhatósági vizsgálatát végezheti el. Ám a most Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által a parlement elé terjesztett javaslat a megbízhatósági vizsgálat körét kiterjesztené a jármű műszaki megvizsgálásával, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatával összefüggő ügyekben - a vizsgabiztosokra is.

Ők a közlekedési hatóság kormánytisztviselői jogviszonyban álló tagjai, valamint az általuk engedélyezett tanúsító szervezeteknél foglalkoztatási jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztosokat jelenti.

A javaslat indoklása szerint ők korrupciós nyomásnak vannak kitéve, ezért szükséges a fokozott ellenőrzésük, pontosabban a megbízhatóságuk vizsgálata. A vizsgálat keretében pénzt, vagy egyéb értéktárgyat is elhelyezhetnek a hatósági megfigyelők az illetők környezetében (csapdát állíthatnak nekik).

Ugyanezek az új szabályok vonatkoznak további két körre. Az egyik a közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéselőkészítési, döntési vagy ellenőrzési feladatokat ellátó munkavállalókra, a másik pedig azokra vonatkozik, akik a kórházak gyógyszer-, orvostechnikaieszköz és fertőtlenítőszer központosított beszerzését intézik.

Ugyanebben a javaslatcsomagban egy másik fontos változást is beterjesztettek a parlament elé: a jövőben az autók forgalmi engedélyét, valamint a jogosítványt nem kell feltétlenül maguknál tartaniuk a vezetőknek, mert a rendőrség információs adatbázisában ezeket könnyen lekérhetik majd. A részletekről itt olvashat.