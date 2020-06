Régi álmát váltja valóra a magyar kormány

A magyar kormány korszerű, multifunkciós, gazdaságosan üzemeltethető versenypályát épít Hajdúnánás külterületén, amely alkalmas lesz egyebek mellett a Forma-1 motoros megfelelője, a világ első számú gyorsaságimotoros versenysorozata, a MotoGP futamainak befogadására is - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az MTI beszámolója szerint.

A beruházás, amely a pályaépítés mellett kiterjed a kiszolgáló létesítmények, tréningközpont, konferenciaközpont, szálloda építésére is, 65 milliárd forintba kerül.

A MotoGP jogtulajdonosával, a Dorna Sports-cal kötött megállapodás nyolc évre szól, az első versenyt 2023-ban rendezik meg a kelet-magyarországi pályán - mondta a miniszter.

A kormány elfogadta az autó-motorsport stratégiát, amely kiterjed az infrastruktúra-fejlesztésre, az oktatásra és edzőképzésre, illetve a sportág jövőbeli támogatására is.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő meggyőződése szerint a nagyvárosi közlekedés problémáira a "kétkerekű közlekedés lehet a megoldás", a MotoGP pálya mellett kialakításra kerülő tréningközpont pedig ebben is segíthet. Az építkezéssel Kelet-Magyarország felkerül a világtérképre, a beruházás az egész ország számára marketing és turisztikai érték - tette hozzá a politikus.

Palkovics korábban arról is beszélt, hogy hisznek a pálya innovációt megmozgató erejében, ennek érdekében az minisztériuma kidolgozza a magyar versenyzők támogatási rendszerét, sőt versenymérnök- és szerelőképzésről beszélt, és arról is, hogy hamarosan elindul a sportoktatóképzés a Testnevelési Egyetemen ebben a szakirányban is.