Régi ígéretével marad adós a kormány

Nincs jele annak, hogy a kormány rendet vágna a kis adók között, pedig ezek csak alig több mint 15 százalékát hozzák az adóbevételeknek. Igaz, még ez is brutálisan nagy összeg.

A magyar adórendszer feleslegesen bonyolult. Erre épp a kormány 2021-es költségvetési terve mutat rá rendkívül plasztikusan: ugyanis a négy legnagyobb bevételi adónem hozza az összes befizetés 84,4 százalékát a maradék 15,6 százalékon osztozik a további 51 adó - írja a Népszava. A teljes bevétel egyharmada jön be a két társadalombiztosítási alapot finanszírozó szociális adóból.

A bevételek 29 százaléka kerül a büdzsébe az általános forgalmi adóból. Ráadásul ennek az adónak egyre nagyobb a beszedési hatékonysága, ezért még kismértékben nőhet is annak aránya a bevételek között a következő években. Az is igaz ugyanakkor szakértők szerint a fehéredési tartaléknak lassan vége. A harmadik "helyezett" a személyi jövedelemadó, és csak negyedik helyre futott be a jövedéki adó.

A négy adóból összesen 14 453 milliárd forint folyik be, a többi adó 2688 milliárd forintot hoz, amit nem lehetne csak úgy elengedni, hiszen az hatalmas lyukat ütne a költségvetésben. Ugyanakkor rámutat arra, hogy egyszerűsítésnek igenis van helye. Az évi 100-200 milliárdot hozó közepes adók száma négy, ez alatt pedig számos olyan adónem van, amelyik alig néhány tíz milliárd forintot hoz.

Ezek egyszerűsítése, megszüntetése hozna a cégek adminisztrációjában jelentősebb könnyítést. Pénzügyminisztérium (PM) szerint egy cég átlagosan 11 féle adót fizet, vagyis 40-50 adóval nem is találkozik. A kormány tavaly publikált versenyképességi terve szerint akkor közel hatvan adófajtából csupán 40-et kívántak megtartani, s ennek határidejét 2020 végére tették. A 15-20 adófajta eltüntetésnek azonban semmi jele sem az államapparátus munkáiban, pláne nem az adójavaslatokban.