Rejtélyes befektetők egy romfalut vesznek meg Szabolcsban

A helyiek szerint sokan csak arra várnak, hogy a még a faluban élő pár család eltűnjön, és a kilóra megvett falu új tulajdonosa(i) végre nekilássanak a fejlesztéseknek.

A Szabolcs-megyei Kistiszaháton annak ellenére vásárolják fel a telkeket ismeretlen befektetők, hogy a településen a szó szoros értelmében semmi sincs.

A falu fénykora a szocializmusra esett, azóta zuhanórepülésbe kezdett: a rendszerváltás után eltűnt az uradalmi birtok a muzeális értékű kastéllyal együtt - írja a Szabad Európa hírportál. Rendszerváltás ide vagy oda, a falu kifosztása folytatódott az elmúlt két évtizedben is. Felszámolták a bolgárkertészet borsófejtő üzemét, aztán a bolgárkertészetet is. Megszűnt a szarvasmarha és a disznótelep, a hatalmas dohánypajtákat elbontották, és a kisvasút sínjeit is felszedték. A legtöbb telken már csak romok vannak. A faluban összesen 18-an maradtak, szerintük nem a házak a fontosak, hanem a föld, ami alattuk van.

Arra a kérdésre, hogy kik vásárolták fel a falut, csak nehezen árulták el a helyiek, hogy a Fidesz egyik volt miniszterét szokták errefelé látni mostanában a strómanjai vagy a táskás embere társaságában. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi lesz Kistiszahát sorsa, de a falubeliek szerint a képlet egyszerű: hagyják lerohadni a falut egészen addig, amíg el nem tűnik innen mindenki.



Szerintük, amint elmennének, megnyílnának a pénzcsapok, és Kistiszahát vagy üdülőtelep lenne, vagy valamiféle luxuskomplexumot varázsolnának ide, hiszen a halott falu a Tisza-parton fekszik.

