Rekorder adócsökkentő Magyarország, de van honnan

Magyarország továbbra is őrzi élvonalbeli helyét az adócsökkentési rangsorokban, az OECD szerint hazánkban javult a második legnagyobb mértékben az adóterhelés - tájékoztatta az MTI-t Varga Mihály. Arról a miniszter nem beszélt, hogy van is tér a csökkentésre: rekord magas az áfa, de az adóék is a béreknél. Vállalatnak jobb lenni, mint kisembernek.

Az OECD Tax Policy Reforms 2020 tanulmánya szerint 2017 és 2018 között az Amerikai Egyesült Államok után Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben, 1,6 százalékponttal a GDP-arányos adóterhelés - ismertette az eredményt a miniszter. A kisemberek tartják el az államot a cégek helyett A magyar kormány kezdettől - még a koronavírus-járvány okozta gazdaságvédelmi intézkedések keretében is - az adócsökkentés politikáját választotta. 2010 óta folyamatosan csökkennek a munkát, a vállalkozásokat és a családokat terhelő adók, és amióta csökkennek az adók, nő a foglalkoztatás, nő a gazdaság és nőnek a bérek is - magyarázta Varga Mihály. A magyar eredmény azért is példaértékű, mert nemcsak rövidtávon, hanem 10 éves időtávot tekintve is csökkentek az adók - emelte ki a tárcavezető. Míg az országok 70 százalékánál adóemelést mértek, Magyarországon a 2008-as 39,5 százalékról 2018-ban 36,6 százalékra csökkent a GDP-arányos adóterhelés, ezzel Írország után hazánkban volt a legnagyobb mértékű az előrelépés. A tanulmány szerint 2018-ra 39 országból 28 államban - például Görögországban, Franciaországban, Portugáliában, Szlovákiában - a bruttó hazai termékhez viszonyított adó magasabb lett, mint 2008-ban volt. Az OECD kiemelte többek között a szociális hozzájárulási adó, valamint a társasági adó csökkentését. Ez utóbbi 9 százalékos mértéke a legalacsonyabb az Európai Unióban - emlékeztetett Varga Mihály. A kormány idén is folytatta az adócsökkentő politikáját: január 1-jétől a négygyermekes anyáknak élethosszig tartó szja-mentességet biztosított, emellett minden dolgozó nyugdíjast mentesített a járulékfizetés alól. A kisvállalati adó mértéke 13-ról 12 százalékra mérséklődött, illetve a szálláshely-szolgáltatók forgalmi adóterhe 9 százalékponttal csökkent. Július 1-jétől újabb két százalékponttal mérséklődött a szociális hozzájárulási adó. A magyar adórendszer a szélsőségek rendszere: miközben rekordmagas az áfakulcs, a társasági adó a térségben a legalacsonyabb. Sokkal több teher van a kisembereken, mint a régió más országaiban, bár fokozatosan javul a munkavállalók helyzete - derült ki a Mazars Magyarország 2020-as kelet-közép-európai Adóbrosúrájából idén nyár elején. Itthon az adóék 44 százalékos, ami a régióban példátlanul magas, ekkora a különbség bruttó és a kézhez kapott bér között. A koronavírus-járvány káros hatásai miatt bevezetett adókönnyítések pedig több mint százmilliárd forintot hagytak eddig a családoknál és a vállalkozóknál - mutatott rá a pénzügyminiszter.

