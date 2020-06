Rekordokat döntöget a bankszámlákon lévő pénzállomány

Áprilisban már minden bank 5,9 százalékos thm-plafonnal árulta a fogyasztási hiteleket, de nem sok ügyfélnek jutott a kedvezményes kölcsönből. A lakáshitel piacon is látszik a lassulás. A folyószámlákon rekord mennyiségű pénz halmozódott fel a karanténban, karácsonyi jutalmak és előrehozott januári fizetések idején sem volt még ilyen.

Sok banknál van már 5,9 százalékos thm-ű személyi hitel, sőt egy-két hitelintézetnél még hitelkártya is. Igaz, a kölcsönök teljes hiteldíjmutatója (thm) csak az év végéig ennyi, utána visszatérnek a korábbi, jellemzően két számjegyű kamatok. Talán ez is az oka annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint áprilisban teljesen visszaesett a fogyasztási hitelpiac. A háztartások mindössze 14,5 milliárd forintnyi személyi hitelt kaptak a bankoktól, ez a harmada sincs az utolsó "békehónapban", februárban kihelyezett volumennek.

Szabad felhasználású jelzáloghitelből is csupán a kétharmadát helyezték ki a februárinak, áruvásárlási és egyéb hitelből pedig kevesebb, mint a negyedét, 2,6 milliárdot. A jövő sem fényes, a hónap végén kevesebb, mint 13 milliárd forintnyi személyihitel-szerződés volt még a csőben, amelyek átlagos thm-je 5,88 százalékos volt. Óriási változás a korábbi hónapokhoz képest, hogy miközben márciusban még a személyi hitelek egyharmada 1-5 éves kamatperiódusú, csaknem a kétharmada pedig öt éven túli kamatfixálású volt, ami a gyakorlatban a futamidő végéig fix kamatozást és törlesztőrészletet jelent, áprilisban jóformán az összes kölcsönszerződést egyévesnél rövidebb kamatperiódussal kötötték meg. Ebből látható, hogy a most kötött szerződések thm-je valóban csak az év végéig lesz alacsony, utána emelni fognak a bankok.

Áruvásárlási és gépjárműhitel hitel jóformán nincs

Áz áruvásárlási hiteleket gyakorlatilag kivégezte az MNB a thm-plafonnal. A változó kamatozású hiteleknél a márciusi 15,9 százalékos thm 4,45 százalékosra esett vissza, a fix kamatozásúaknál pedig 11,83-ról 4,46 százalékosra csökkent a thm. A hónapban viszont csupán 2,6 milliárd forintnyit helyeztek ki áruvásárlási és egyéb hitelből, a még nem folyósított áruhitelek szerződéses összege pedig 1,14 milliárd forint volt. Ebben persze szerepet játszhatott az is, hogy azok az üzletek, amelyekben az ilyen hitelekre vásárolt termékeket értékesítették, korlátozott nyitvatartással működtek, vagy az Ikeához és a Decathlonhoz hasonlóan eleve nem is nyitottak ki.

Szintén a kereskedések zárva tartásával magyarázható, hogy gépjárműhitel-szerződést is csupán 660 millió forint értékben kötöttek áprilisban, ez a töredéke a szokásos mennyiségnek. Ezekben a szerződésekben viszont a korábbinál magasabb, 11,34 százalékos átlagos thm szerepelt.

A szabad felhasználású jelzáloghitelek friss folyósítása és szerződéses állománya is visszaesett. Ezeket kevésbé érintette a thm-plafon, az átlagos thm-jük már korábban sem érte el az 5,9 százalékot. Az ilyen hitelek zömét fix kamatozással veszik fel. Az egyetlen fogyasztási hitel, amelyen nem látszott komolyabban a járvány hatása, a babaváró támogatás volt, áprilisban is szerződtek a bankok 46 milliárd forint összegben, ami ugyan 28 százalékkal kevesebb a márciusinál, de az előrejelzések szerint májusban már ismét felfelé ívelt az államilag támogatott kölcsönszerződések összege.

A lakáshitelezés is lassul

A lakáshitelezés visszaesését néhány hónapos késéssel várták csak a bankok, mivel az ilyen szerződések megkötése időigényes. A jelenlegi kérelmek több héttel, hónappal ezelőtt kinézett lakásokat finanszíroznak. Áprilisban így is már csupán 72,1 milliárd forintnyi lakáshitelt helyeztek ki, csaknem 20 százalékkal kevesebbet, mint márciusban, és hasonló mértékben csökkent a befogadott kérelmekben szereplő szerződéses összeg, amely 69,1 milliárd forint volt. A lakáshitelek thm-je minimális mértékben változott, áprilisban átlagosan 4,01 százalékos volt, és a hitelek legnagyobb részét 10 éves vagy annál hosszabb kamatperiódussal vették fel.

A márciusi megugrás után áprilisban durván lecsökkent a folyószámlahitelek volumene. 245,9 milliárd forintos mínuszban voltak a számlák a hónap végén, ez 13 éves mélypontot jelent. A magyarázata ennek az is lehet, hogy a hónapot eleve mínuszban kezdő háztartásoknak másféle hiteleik is lehettek, amelyeket a moratóriumnak köszönhetően most nem kellett törleszteni, így kevesebb háztartásnak nullázódott le a hónap vége előtt a bankszámlája. A folyószámlahitelek szerződéses összese is szokatlanul alacsony volt, és a kártyahiteleké is csökkent. A kamatok viszont magasak maradtak, a folyószámlahiteleknél átlagosan csaknem 19, a kártyahiteleknél 23,25 százalékosak.

A hitelkártyások visszafogottan költekeznek a hónapban. Április végén a kamatozó hitelkártyakövetelések volumene kis mértékben nőtt, 85,5 milliárd forint volt. A nem kamatozó kártyaköveteléseké viszont drasztikusan csökkent, 42,9 milliárd forintra. Ebben lehetett szerepe a moratóriumnak, hiszen akik úgy döntöttek, nem fizetik vissza a kártyahitelüket a meghatározott határidőre, azoknak kamatozni kezdett a március 19-ig felhalmozott adósságuk.

Meghíztak a bankszámlák

A moratórium számlájára írható az is, hogy a háztartások teljes hitelállománya 7390 milliárd forint fölé emelkedett, ahol utoljára 2012 májusában járt. A jegybank szerint a nettó hitelfelvétel a negyedik hónapban meghaladta az 50 milliárd forintot, ez hasonló a tavaly áprilisihoz, de akkor a mostaninál 18 százalékkal több lakáshitelt és több mint háromszor ennyi személyi hitelt helyeztek ki, tehát az, hogy kevesebb hitelt fizet vissza a lakosság, mint amennyit törleszt, főként a moratóriumnak tudható be.

Moratórium-hatás lehet az egyik oka annak is, hogy a háztartások betétszámláira rekord összeg, 405,5 milliárd forinttal több pénz került, mint amennyit elköltöttek, ez háztartásonként nagyjából 100 ezer forintnyi plusz. Ilyen felhalmozás még a 2008-as válságot megelőző decemberekben sem volt jellemző, amikor sok cég jutalmat adott, vagy előre átutalta a január elején esedékes fizetéseket. A bankszámlák összesített egyenlege így a történelem során először 10 ezer milliárd forint fölé került, egészen pontosan 10 157,6 milliárd forint háztartási megtakarítás volt a bankokban, ebből 9739 milliárd a lakosságnál, a maradék egyéni vállalkozóknál.

A felhalmozás másik oka az lehetett, hogy a home office-ba kényszerült, munkáját megtartó réteg kevesebb pénzt költött, mint márciusban, de a végkielégítések, a spórolás is az okok között szerepelhetett. Az sem zárható ki, hogy a korábbi készpénzt kedvelő bankszámlatulajdonosok közül sokan áttértek az elektronikus fizetési eszközökre a járványveszély miatt.