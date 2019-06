Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rendeletmódosítást javasol az ombudsman a terápiás kutyákkal kapcsolatban

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a terápiás kutyák foglalkoztatását az egészségügyi intézményekben, sőt, a szabályozásra hivatkozva az ilyen kutyák beengedése is megtagadható. Egy civil szervezet ennek vizsgálatát kérte az alapvető jogok biztosától. Székely László elemezte a törvényi előírásokat, és az emberi erőforrások miniszterétől is tájékoztatást kért, a miniszter pedig a jogszabály módosításának szükségességét is megírta válaszában - szúrta ki a 444.hu.

Az ombudsman jelentésében kiindulásként rögzítette a terápiás kutyák alkalmazásának sajátosságait. Rámutatott, hogy 2009-ben az akkori szociális és munkaügyi miniszter a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendeletében hat csoportot sorolt fel - szemlézi a jelentést a portál.

Ilyen:

a vakvezető,



a mozgáskorlátozott személyt segítő,



a hangot jelző, a rohamjelző,



a személyi segítő és



a terápiás kutya.



Ezek közös sajátossága, hogy a fogyatékossággal élő személyeket segítik életvitelükben: abban, hogy egyenlő eséllyel férhessenek hozzá az egyes szolgáltatásokhoz. A segítő kutyák csoportján belül a terápiás kutyák azonban az alkalmazásuk sajátosságai miatt a többi segítő kutyától eltérő feladatot kapnak: nem az egyes szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítik, hanem különféle speciális gyógyító, szociális és oktatási tevékenységek hatékonyságának növelésére alkalmazzák őket.

Vizsgálati jelentésében az ombudsman részletezte, hogy a 2009-ben kiadott rendelet definíciója szerint a terápiás kutyát a gyógypedagógia, a szociális szolgáltatások területén, pedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazzák.

Hol tartózkodhat szabályosan a terápiás kutya?

A hatályos szabályok értelmében terápiás kutyával tartózkodni és terápiás kutyát használni kizárólag közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben lehet, továbbá a felsorolt öt intézménynek csak a lakosság előtt nyitva álló területeire lehet belépni ezekkel a kutyákkal.

A biztos megállapította, hogy bár a sajátosságai miatt szükséges volna, a rendelet nem említi a terápiás kutya alkalmazásának helyszínei között az egészségügyi intézményeket. A szabályozás ezért nem felel meg a jogbiztonság részét képező egyértelműség, normavilágosság követelményének.

A miniszteri válaszban pedig az szerepelt, hogy a közszolgáltatás fogalmát a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény tartalmazza, a rendelet csupán példálózó felsorolásként jelenít meg intézményeket, ami nem ad lehetőséget a szűkítő értelmezésre. Mindazonáltal a miniszter is úgy véli, hogy az intézményvezetők számára nem egyértelmű a mai szabályozás, ezért a 2009-ben hozott rendeletben kellene egyértelműen rögzíteni a terápiás kutyák alkalmazásának ma még vitatott feltételeit.

Mindezekre tekintettel a biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy fontolja meg a rendelet módosítását, amely lehetővé teszi a terápiás kutyák egészségügyi intézményekben való alkalmazását.