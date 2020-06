Rendhagyó megoldással rukkolt elő az Autistic Art - így támogathatja az autista fiatalokat

Az autizmussal élők alkotásai mellett magyar galériák, kortárs művészek munkáira lehet licitálni az Autistic Art Alapítvány rendhagyó, kéthetes online aukcióján.

Az alapítvány a bevételből nem csak az autizmussal élőknek fenntartott lakóotthonokat támogatja, hanem a pénz egy részét visszaadja a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került magyar kortárs művészeknek és galériáknak.

Nem ma kezdték

Az Autistic Art Alapítvány régi motoros az aukciók szervezésében: az elmúlt tizenkét évben tizenegy hagyományos aukciót szervezett, a beérkező összegből pedig évente átlagosan tíz, összességében 15 magyarországi, súlyosan érintett autizmussal élő fiatalokat ellátó lakóotthonnak nyújtott anyagi támogatást.

"Ebben a váratlan helyzetben tényleg mindannyian - így a kortárs művészeti szereplők és az autista fiatalok is - azonos helyzetben vagyunk: a világ beszűkült körülöttünk. Ez a speciálisan zárt világ most a virtuális térbe lépve nyílik ki a nagyközönség előtt, e sajátos aukciónak köszönhetően. Az egyedi műtárgyak megvásárlásával a licitálók nemcsak támogatják az alkotókat, de jobban megismerhetnek egy új perspektívát, hiszen az elmúlt hónapokban mindenki megtapasztalhatta, milyen egy zárt világban létezni. Legyen ez a megvásárolt tárgy egy memento, hogy soha ne feledjük el, az autizmussal élők világa a miénkkel ellentétben, bizonyos mértékig örök életükben zárva marad. Bízunk benne, hogy most megtörténik a várt szemléletváltás, amely segít láttatni minden résztvevővel, hogy mennyi mindent tehet a többségi társadalom azért, hogy ez a zártabb világ biztonságos maradhasson autista társaink számára" - mondta Kovács Henrietta az alapítvány ügyvezetője.

Az aukciónak helyet adó online árverési felület az alapítvány fejlesztése és az Autistic Art oldalán, itt érhető el. Az aukció július 8án ér véget.