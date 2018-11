Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rendkívüli rendőrségi bejelentés - készülhetnek az autósok

​​​​​​​Az OMSZ előrejelzése szerint az ország több pontján vegyes halmazállapotú csapadék hullhat. Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága ennek kapcsán a gumiabroncsok cseréjét szorgalmazza.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn túlnyomóan borult lesz az ég, eleinte többfelé, majd egyre inkább csak északnyugaton, nyugaton várható vegyes halmazállapotú csapadék; eső, havas eső, hó egyaránt hullhat - olvasható a police.hu oldalon. A figyelmeztető előrejelzés szerint a legtöbb helyen legfeljebb átmenetileg alakulhat ki lepel, míg a nyugati területeken, és 300 méter felett helyenként további 1-3 centiméter hó hullhat. Az éjszaka második felében délnyugat felől újabb, intenzívebb csapadékzóna éri el az országot, melynek a halmazállapota jórészt esőnek ígérkezik, legtovább a nyugati tájakon maradhat szilárd a csapadék halmazállapota.

Az ORFK-OBB figyelmezteti az autósokat, hogy aki még nem tette, cseréje le gumiabroncsait. A téli gumik ugyanis jobb tapadást biztosítanak, és rövidebb fékutat eredményeznek, és ezek által a balesetek könnyebben megelőzhetők.

Hidegben a nyári gumik megkeményednek, nem tapadnak, a száraz felületeken is csúsznak, így jelentősen megnő a féktávolság, ezért télen igen veszélyesek lehetnek. A téli abroncsok anyaga más, továbbá speciális mintázatuk van, és ezek együttesen biztosítják a jobb tapadást. A gyártásnál alkalmazott adalékanyagoknak köszönhetően a téli gumiabroncsok a nagy hidegben is megőrzik eredeti tulajdonságaikat, rugalmasságukat, és tapadóképességüket, ezért téli gumikkal közlekedve a fékút is rövidebb.

Hideg időben történő autózásnál a jó tapadás és a jó fékhatás mellett az egyenes- és oldalirányú úttartás biztosítása is fontos, ugyanúgy, ahogy a látni és látszani elv is. Mindannyiunk felelőssége és kötelessége, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy fokozott óvatossággal közlekedjünk!