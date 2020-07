Rengeteg bankkártyát lecserél a Mastercard zöldebbekre

Zöldebbé válhatnak a bankkártyák: a műanyagszemét elleni harc eddig leginkább az egyszerhasználatos termékeket érte el, a Mastercard viszont a bankkártyákat is környezetbarátabbá tenné. A hagyományos plasztikok helyett lebomló, újrahasznostható vagy éppen óceánokból kihalászott műanyagból készülhetnek.

A bankkártyák is beszállhatnak a műanyag elleni harcba, a Mastercard szerint ugyanis jöhetnek hamarosan a műanyagmentes, környezetbarát kártyák.

Só+olaj = bankkártya



Az Euronews összefoglalója szerint a bankkártyák jelenleg ugyanis PVC-ből készülnek, ez pedig úgynevezett szintetikus polimer, amelyet többek között sóból és olajból állítanak elő. A kártyáknak ellenállóknak kell lenniük, tehát biológiailag nem bomlanak le, hanem évtizedekig is megőrzik a formájukat, majd apró darabokra - mikroműanyagra - esnek szét.



A felesleges műanyag csökkentése érdekében most a Mastercard kártyatársaság is lépett: egy fenntartható kártyaprogramot indít. Az új, környezetbarát bankkártyák újrahasznosíthatók, biológiailag lebomlók lesznek vagy éppen az óceánokból kihalászott műanyagokból is készülhetnek.



Rengeteg

Hatalmas mennyiségről van szó, a pénztárcákban ugyanis rengeteg műanyag rejtőzik. Csak az Egyesült Királyságban tavaly júliusban 61,9 millió hitelkártyát és 97,3 millió betéti kártyát bocsátottak ki.

Magyarországon a jegybanki adatok szerint 2020 első negyedévében a hazai kibocsátású fizetési - azaz bankkártyák - kártyák száma elérte a 9,6 millió darabot.



Koronavírus kontra műanyag



Azt, hogy a műanyagszennyezés mekkora problémát jelent, jól illusztrálják a következő számok is: 2015-ben 381 millió tonna műanyagot gyártottak, az ebből lévő hulladék több mint felét, 55 százalékát dobták el, 25 százalékát elégették és mindössze 20 százalékát hasznosították újra.

A koronavírus-járvány még rátett erre egy lapáttal. Májusi előrejelzések szerint a csomagolóanyagok globális piaca 5,5 százalékkal nő idén a járvány miatt, és ezt a növekedést a műanyag csomagolások iránti kereslet hajtja majd.

A Mastercard mellett számos nagyvállalat, például számos boltlánc jelentett be intézkedéseket annak érdekében, hogy csökkentsék a műanyagszennyezés mértékét. Az Aldi például kétmilliárd egyszer használatos műanyagot vonna ki a forgalomból, Az Auchan magyar leánya például azokat a műanyag termékeket vonja ki, amelyek egyszer használatosak és nem játszanak szerepet a járvány elleni védekezésben.

A Spar 2019 őszén jelentette be, hogy a sikeres tesztelés után a teljes országos hálózatában elérhetővé teszi a többször használatos zöldség-gyümölcs tároló tasakokat. A magyar Lidl is tett lépéseket, tavaly például fogyókúrára küldte a műanyag ásványvizes palackokat. A brit Tesco pedig a napokban jelentette be, hogy az Egyesült Királyságban újratölthető csomagolásokat tesztelt olyan világmárkákkal együttműködve, mint a Coca-Cola vagy a Danone. Az Ikea pedig januártól vette le a palettáról az egyszer használatos műanyag termékeket, köztük a műanyag szívószálakat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket, italkeverőket, fagyasztótasakokat, szemeteszsákokat, valamint a műanyaggal bevont papírtányérokat és poharakat.