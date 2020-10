Rengeteg új munkahelyet ígértek Magyarországnak (frissítve)

A Magyarországon 106 ezer embernek munkát adó amerikai cégek újabb beruházásokra készülnek.

Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtök reggel amerikai nagyvállalatok vezetőivel tárgyalt - közölte a miniszter a Facebook-oldalán.

A Magyarországon működő 1700 amerikai cég jelenleg 106 ezer embernek ad munkát. A pénzügyminiszter posztja szerint a szóban forgó cégek újabb beruházásokat terveznek, ezeknek köszönhetően akár 5 ezer új munkahely is létrejöhet. A minsizter azt is elmondta, hogy az érintett amerikai vállalatok a magyar cégeket is segítik, hogy ki tudjanak lépni az amerikai piacra. A magyar befektetések értéke már elérte a 1,5 milliárd eurót az Amerikai Egyesült Államokban. Folytatják a kétoldalú kapcsolatok erősítését, a beruházások támogatását, mert ezek jelentik a kiutat a válságból.

Az egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mikor jönnek létre az amerikai vállalatok által ígért munkahelyek, amelyek javíthatják a magyar munkaerőpiaci adatoka, amelyek a járvány miatt romlottak a korábbi helyzethez képest. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a regisztrált álláskeresők száma szeptemberre 50 ezerrel 323 ezer főre csökkent. A foglalkoztatottak száma is folyamatosan nő a KSH legutóbbi adatközlése szerint. Az augusztusban már a 4,5 millió főt is felülmúló érték egyre jobban közelít a tavaly nyáron elért csúcshoz.

A szeptember végi közgazdász vándorgyűlésen a szakemberek ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a foglalkoztatottak, alkalmazottak, álláskeresők és munkanélküliek adatainak elemzéséből a kormányzati győzelmi jelentésekkel szemben aggasztó folyamatok is kirajzolódnak. A koronavírus-járvány munkaerőpiaci hatásai kapcsán elemzők attól tartanak, hogy hosszabb távon negatív folyamatokkal kell számolni.