Résen volt a versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a lengyel Work Service S.A. feletti irányításszerzéssel kapcsolatban, magyar piaci érdekeltsége miatt ugyanis a cég befektetőjének valószínűsíthetően be kellett volna szereznie a hazai versenyhatóság jóváhagyását is.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárás keretében vizsgálja a munkaerő-kölcsönzéssel és munkaközvetítéssel foglalkozó, milánói székhelyű Gi International s.r.l. irányításszerzését a lengyel Work Service S.A felett - adta hírül a hivatal.

A hatóság ugyanis azt valószínűsíti, hogy amikor az olasz cég egy befektetési megállapodás alapján irányítása alá vonta lengyel versenytársát, egyúttal közös irányítást szerzett annak magyar érdekeltsége, a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. felett is. Ez a tranzakció hatással lehet a magyar piacra is, ezért valószínűsíthetően be kellett volna jelenteni a GVH-nál.

A vállalkozások csak azt követően hajthatják végre a bejelentés-köteles, a versenytörvény szerinti küszöbszámokat elérő fúziókat, hogy a hatóság megvizsgálta, nem csökkenti-e jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon.

A magyar hatóság versenyfelügyeleti eljárását az összefonódásban közvetlenül érintett minden vállalkozással - így az említett lengyel és olasz cég mellett a magyar vállalatot lengyel partnerével közösen irányító Profólió Projekt Tanácsadó Kft.-vel, és a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel - szemben indította meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a feltételezett jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam hat hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.