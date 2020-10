Rétvári: Magyarország a WHO protokollja alapján ülteti át a gyakorlatba a védekezési módokat

A koronavírus-járvány második hullámában Magyarország az európai középmezőnyben helyezkedik el, továbbra is a legjobban védekező országok között van. Fidesz: a kormánypárt pótolja a forrásokat az egészségügyben - mondta a fideszes Selmeczi Gabriella (Fidesz) a parlamentben a napirend előtt.

Eközben a Fidesz pótolja a forrásokat az egészségügyben. Az előttünk álló 7-8 hónap nehéz lesz, a kormány ezért elfogadta az orvoskamara kezdeményezését, és soha eddig nem látott orvosbéremelést hajt végre - hangsúlyozta a politikus az MTI beszámolója szerint.

Magyarország a WHO protokollja alapján ülteti át a gyakorlatba a védekezési módokat, és talán nincs még egy olyan ország, amely éppen most duplázza meg az orvosok bérét, ezzel is növelhető a sikeres védekezés lehetősége - fogalmazott Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkár.

Akár a fertőzöttek, akár az elhunytak száma alacsonyabb számos országénál, több országban nyolcszor-tízszer rosszabbak az adatok - mondta a politikus. A szív- és érrendszeri betegséggel küzdők aránya igen magas az elhunytak között, és csupán 3 százalék azoké, akiknek nem volt ismert krónikus betegsége.