Revolutot használ? Vigyázzon: sunyi módosítás történt a szolgáltatásban

Egyik napról a másikra megváltozott a Revolutnál a bankkártyás feltöltések tranzakciós kódja. A korábban kártyás vásárlásnak minősülő tranzakciók hirtelen készpénzfelvétellé változtak emiatt egyes bankoknál, ami sok pénzbe kerülhet az ügyfélnek, főleg ha hitelkártyával töltögeti a fintechcégnél lévő egyenlegét.

Kellemetlen meglepetéssel szembesülnek néhány napja a Revolut használói. A fintechcég bankkártyájára lehet feltölteni pénzt másik bankkártyáról is. Korábban az ilyen tranzakciók kártyás vásárlásnak számítottak, újabban azonban készpénzfelvételként könyvelik el a bankok. Ez pedig sokba kerülhet a gyanútlan felhasználóknak, akiket senki, semmilyen formában nem értesített előre a változásról.

Vásárlásból készpénzfelvétel

Magyarországon legalább negyedmillió ügyfél érintett, tavaly novemberben ünnepelte a cég a 250 ezredik itteni felhasználóját. Közülük főleg azok járhatnak most rosszul, akik hitelkártyával töltenék fel a keretüket. Ők korábban kifejezetten jól is járhattak azzal, ha hitelkártyáról növelték a revolutos egyenlegüket, hiszen a hitelkártyás vásárlások okosan használva akár kamatmentesek lehetnek, sőt utánuk a legtöbb bank visszatérít 1-2 százalékot. Ha viszont ezek a tranzakciók készpénzfelvételnek minősülnek, azonnal jön a büntetés. A készpénzfelvétel a tranzakció pillanatától kezdve kamatozik havonta 2-3 százalékot, emellett a hitelkártyás készpénzfelvételnek díja is van, ami szintén magas. Ez azt jelenti, hogy egy 100 ezer forintos egyenlegfeltöltés 5-6 ezer forintba is kerülhet a hónap végére.

Azok, akik betéti kártyával töltik fel a Revolutot, a kamatot megúszhatják ugyan, de a készpénzfelvétel vagy az átutalás díja őket is sújthatja. Magyarországon ez különösen sokba kerülhet, hiszen a készpénzfelvételt 0,6 százalékos tranzakciós adó terheli, és az ingyenes készpénzfelvétel tranzakciós korlátozása (havonta legfeljebb két alkalom maximum 150 ezer forint értékben) hamar kimerülhet azoknál, akik sokat revolutoznak. Ha ez megtörtént, elkezdhet a kártyás feltöltések után díjakat felszámolni a bank. Ha a bank nem is készpénzfelvételként, csak sima átutalásként könyveli el a kártyás tranzakciót, akkor is felszámolhatja rá a 0,3 százalékos illetéket vagy más költségeket.

Megváltozott a tranzakciós kód

A pórul járt ügyfél azért érezheti ezt különösen igazságtalannak, mert a változásról semmiféle hivatalos tájékoztatást nem adtak sem a bankok, sem a kártyatársaságok, sem a Revolut. Az információ az interneten terjed, a Kiszámoló blogon panaszkodnak a felhasználók, hogy hirtelen fizetőssé váltak a korábban ingyenes tranzakciók.

Magyarországon konkrétan csak az Erste Bankot említették meg a felhasználók, hogy a hitelkártyáknál készpénzes tranzakcióként számolja el a revolutos feltöltést. A bank magyarázata az volt, hogy a Revolut által küldött tranzakciós kód megváltozott. Korábban a 6012-es kódot küldték vissza a bankoknak, ami a kártyás vásárlásokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó érték, újabban viszont a 4829-est, ami a készpénz-átutalások tranzakciós kódja.

Nincs nyoma az üzletszabályzatokban

A hirtelen jött változásnak mindenesetre nincs nyoma a hazai bankok üzletszabályzatában, egyetlen ilyen dokumentum sem említi, hogy a revolutos feltöltéseknél változás történt. Ugyanígy nincs ennek nyoma a kondíciós listákban. Miért is lenne? A változás nem a magyar bankoknál történt, hanem a Revolutnál, az itteni rendszerek csak könyvelnek a beérkező kódok alapján.

Az Erstén kívül azonban eddig más bankok ügyfelei Magyarországon nem jelezték, hogy díjat számoltak volna fel náluk a revolutos feltöltések után. A Redditen viszont van olyan bolgár felhasználó, aki nemrég szembesült hasonló költségekkel Visa és MasterCard kártyákkal is, ő az OTP bolgár leánybankjának, a DSK-nak az ügyfele volt. A Visa-kártyájával végzett tranzakció az egyik nap még vásárlásnak számított, másnapra viszont már készpénzfelvétellé minősítették át.

A hazai nagybankok közül a CIB lapunk kérdésére válaszolva közölte, náluk nem minősül készpénzfelvételnek ez a tranzakció. A K&H pedig azt válaszolta: jelenleg vásárlási tranzakcióként kezeli a Revolut és ahhoz hasonló bankkártyás feltöltéseket. Ráadásul, ha egy ilyen jellegű változás lép életbe, azt köteles az általános szerződési feltételeiben, a változás hatályba lépését megelőzően 60 nappal meghirdetni az ügyfelei számára. Az OTP-nél is kártyás vásárlásként könyvelik ezeket a tranzakciókat.

Mindenki mossa a kezét

A Revolut holnapján semmiféle információ nincs arról, hogy változás lett volna a tranzakciós kódoknál, és ez milyen következményekkel járhat, az applikációban csak egy szűkszavú figyelmeztetést lehet olvasni, hogy "a közvetítő bank vagy a feladó bankja díjat számolhat fel a nemzetközi átutalásokért". A fintechcéget megkérdeztük mikor változtatott a feltételeken, és miért, de választ eddig nem adtak.

Az internetes fórumok szerint az sem kizárt, hogy a kártyatársaságok nyomására változtathatott a Revolut a feltételeken. Az ezzel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a Visának és a MasterCardnak is. A Visa azt nyilatkozta lapunknak: nem az ő hatáskörük, hogyan kezelik a bankok az ilyen tranzakciókat, és milyen díjakat számolnak fel. A MasterCard még nem válaszolt a megkeresésünkre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) sem nyilatkozott a konkrét üggyel kapcsolatban, csak általános információkat osztott meg. Minden pénzforgalmi szolgáltatónak, így a hazai hitelintézeteknek is egyértelműen, közérthetően és pontosan a pénzforgalmi keretszerződésbe kell foglalniuk az általuk alkalmazott díjakat, költségeket és egyéb fizetési kötelezettséget. Vagyis az ügyfelek számára világosnak kell lennie, hogy ha egy tranzakció készpénzfelvételnek minősül (például egy ATM esetében), akkor az milyen (a kártyakibocsátó számára teljesítendő) díjfizetést von maga után - ez a jegybank álláspontja.

A Revolutnak kellene tájékoztatni

A vonatkozó jogszabályok alapján az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek (ilyen a Revolut) a saját ügyfelekkel kötendő szerződéseikbe kell foglalniuk azt, hogy milyen módon (és így milyen díj ellenében) lehetséges az általuk kibocsátott elektronikus pénzt megvásárolni, valamint adott esetben visszaváltani azt - írta a jegybank.

A revolutosok azonban azt állítják, nem kaptak semmilyen tájékoztatást, az MCC-kóddal kapcsolatos módosításról is csak a bankjuktól hallottak a kliensek azt követően, hogy reklamálni kezdtek a felszámított díjak miatt. Megpróbáltuk megtudni a Revoluttól, hogyan tájékoztatta a felhasználókat, de megkeresésünkre eddig nem válaszoltak.

A pórul járt ügyfelek közül többen is megpróbálták visszatéríttetni a felszámított díjakat. Volt olyan ügyfél, aki a Revoluttól kérte a díjak megtérítését, és olyan is, aki a bankjánál reklamált. Előbbi ügyfél, bár a legexkluzívabb fém kártyát használja, még egyezkedik a fintechcéggel. Az az ügyfél, amelyik a bankjától kérte a hirtelen jött díjak megtérítését, visszakapta a pénzét.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK