Rogán Antal többet keres, mint Orbán Viktor - dupla fizetést kaptak az államtitkárok

Dupla fizetés júliusban az államtitkároknak



A Miniszterelnöki Kabinetirodán Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációs államtitkár, Dömötör Csaba parlamenti államtitkár és Nagy János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár havonta mintegy bruttó 1,3 millió forintot keresnek és jár nekik a 200 ezres cafeteriakeret is, emellett azonban 2019 júliusában mindhárman kaptak a havi illetményükkel azonos összegű, azaz közel bruttó 1,3 millió forint "motivációs elismerést" is. Mindhárom államtitkár szolgálati autóként egy-egy 2016-os Skoda Superbet használ. Dömötör Csaba az államtitkári posztja mellett parlamenti képviselő, ezért havi bruttó 891 ezer forint tiszteletdíjat is kap.