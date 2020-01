Roham a boltokban - így látják az elemzők

A kiskereskedelmi forgalom novemberi élénkülése jó előjel a tavalyi negyedik negyedévi GDP-növekedésre nézve - állapították meg az MTI-nek nyilatkozó elemzők a KSH kedden kiadott jelentését kommentálva.

Szepesi Anita , 2020. január 7. kedd, 13:18 Fotó: MTI Fotó / Mohai Balázs

A tavaly novemberi kiskereskedelmi forgalom a nyers adat szerint 6,8 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 7,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét az előző havi 6,2 százalékot követően - közölte a KSH.



Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában kiemelte: a kiskereskedelmi üzletek forgalmában a tavalyi év második legerősebb hónapja volt a november. A jelentősen élénkülő kiskereskedelmi forgalom alátámasztja azt a várakozást, hogy a tavalyi negyedik negyedévben is erős maradhatott a fogyasztás és így a GDP-növekedés is.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint a kiskereskedelmi forgalom minden várakozást felülmúló novemberi növekedése gyorsulást mutat a negyedik negyedévben, ami erős támasza maradhat a GDP-növekedés fenntartásának. A forgalom novemberi gyorsulását a bérnövekedés mellett a fekete péntek akciók is támogathatták. A munkaerőhiány miatt a bérek növekedési üteme idén meghaladhatja a várakozásokat, ami a fogyasztás, valamint a kiskereskedelmi forgalom még gyorsabb növekedését eredményezheti és dinamikusan folytatódhat a magyar háztartások fogyasztási szintjének felzárkózása az európai átlagszínvonalhoz.



Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint viszont nincs meglepetés a kiskereskedelemben, a forgalom régóta stabil - 6 százalék körüli - növekedést mutat. A tavalyi év egészében 6 százalék körüli növekedést érhetett el a kiskereskedelem, amely az idén is emelkedő marad. A reálbéremelkedés idén 2-3 százalékponttal elmaradhat a tavalyi szinttől, ami hatással lesz a kiskereskedelmi dinamikára, így a mostani kilátások szerint 4-5 százalékos növekedés várható.



Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője is azt emelte ki, hogy az adatokban lassulás nem látszik, sőt a növekedés még gyorsulni is tudott. A gyorsulásban szerepet játszhatott a Black Friday akciók népszerűségének növekedése is. A fogyasztás ezzel a negyedik negyedévben is érdemben hozzájárulhatott a gazdasági bővüléshez. A kiskereskedelmi forgalom dinamikus növekedése 2020-ban is fennmaradhat, pontos mértékét azonban nagyban befolyásolja majd a reálbérek emelkedésének üteme.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője a forgalom élénkülésének forrásai között megemlítette az élénk banki hitelezést is a nominális bérek két számjegyű növekedése, az alacsony munkanélküliség és a magas fogyasztói bizalom mellett. Egyszeri tényezőként ő sem mulasztotta el kiemelni a Black Friday hatását. A legfrissebb kiskereskedelmi statisztika az Erste szakértőjének szemében is megerősítette, hogy a tavalyi utolsó negyedév gazdasági teljesítményéhez számottevő mértékben hozzájárult az erős belső fogyasztás. Továbbra is úgy látja, hogy a tavalyi 5 százalék körüli GDP-növekedés után az idén lassulhat a gazdaság növekedése, azonban a belső fogyasztás esetlegesen vártnál nagyobb bővülése felfelé irányuló kockázatot jelenthet.