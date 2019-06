Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Roham léptekkel, de óvatosan adósodnak el a magyarok

Nem lassul a hitelezés még az emelkedő kamatok mellett sem, a két legnépszerűbb kölcsönfajta állománya áprilisban 132 milliárddal nőtt. A lakosság legalább próbál biztonságos adósodási formákat választani.

Nem állt meg a hitelezés lendülete, annak ellenére sem, hogy némileg emelkedtek az átlagos kamatok a fogyasztási típusú kölcsönöknél. Tavaly áprilishoz képest a fogyasztási hitelekből 31 százalékkal, míg a lakáshitelekből 21 százalékkal többet vettek fel a háztartások az idei negyedik hónapban: előbbiből közel 49 milliárd, utóbbiból majdnem 83 milliárd fogyott csak áprilisban - ismerteti a Magyar Nemzet a Bank360 jegybanki adatokon alapuló elemzését.

A lakáshitelek költségei csökkentek is áprilisban: 4,97 százalékról 4,9 százalékra. Viszont a fogyasztási hiteleknél emelkedett az átlagmutató, 13,55 százalékra a márciusi 13,27 százalékról. A jelzáloghitelek esetében az új kötelezettségek több mint 97 százaléka biztonságosabb, egy éven túli fixálású.

Májusban és június elején is változtak a bankok kondíciói, pénzintézetenként eltérő mértékben. Egyes bankoknál a fogyasztóbarát kölcsönöknél hosszabb futamidőt is lehet választani, míg másoknál a jövedelemhez kötött kamatkedvezmény emelkedett. A pénzintézetek tehát sokat tesznek azért, hogy a lakosság továbbra is rajongjon a kölcsönökért - áll a lap cikkében.

Ahogy arról a Napi.hu korábban részletes elemzést közölt, pörög a személyi hitelezés: az első negyedévben több mint 122 milliárd forintnyit helyeztek ki a hazai pénzintézetek - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. Az utolsó egy évben 2018 tavasza óta minden negyedévben 100 milliárd forint fölött volt az új folyósítások mennyisége, ennek is köszönhető, hogy az állomány az első negyedév végére 666 milliárd forintra hízott. Viszont a személyi hiteleknél sokáig javuló portfóliók romlani kezdtek. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya megközelíti a 2,8 százalékot, holott az év végén még csupán 2,74 százalékos volt. Három hónap alatt 1,629 milliárd forintnyi hitel vált nem teljesítővé, ezzel csaknem 20 milliárd forintra nőtt a bedőlt állomány.