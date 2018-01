Roham várható a magyar boltokban

Előzetes becslések szerint 2017 decemberében a kiskereskedelemben 3-4 százalékkal több bevétel folyt be a boltok kasszájába a 2016 decemberi ezermilliárd forintnál - írja csütörtöki számában a Magyar Idők.

A lap szerint a kereskedők már a karácsony előtti napokban meghirdették a szezonális leértékeléseket, így a januári béremelések után várhatóan az első két hónap forgalma is meghaladja a tavalyi hasonló időszakét. (Így vásárolnak a magyarok.)

Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát idézik, aki elmondta, hogy a szezonális leértékelések mögött alapvetően a fogyasztás ösztönzése áll a kevésbé forgalmas időszakokban, bár a kedvezmény mértékét saját nyeresége terhére vállalja a boltos. Ezúttal azonban nincs szükség olyan akciózásra, mint a válság éveiben, amikor a leértékelések a mélyrepülésben lévő lakossági költekezés élénkítését szolgálták; a reáljövedelmek folyamatos növekedése miatt jó ideje volumenbővülés jellemző minden termékkörben - írja az MTI

A főtitkár arról is beszélt, hogy az idén erős kezdésre lehet számítani a fogyasztásban, ami a szolgáltatások területén is megmutatkozik. Utalt rá, hogy februárban az újra megemelt minimálbérek jó hatással lesznek a kiskereskedelemre, miközben az alacsonyabb árak mellett az is forgalomnövelő hatással bír, hogy a karácsonyra ajándékozott vásárlási utalványok beváltása is ezekben a hetekben a leggyakoribb. Mint mondta, tavalyelőtt ezermilliárd forintot költöttek a magyarok karácsony havában, 2017-ben ez az összeg 4 százalékkal lehetett magasabb.

Az ünnepek utáni akciózás az online kereskedelemben is megjelenik: számos webáruház kínál 40-50 százalékos engedményeket. A hazai e-piac forgalma 2010 és 2016 között a tízszeresére nőtt, tavaly mintegy húsz százalékkal növekedett a terület - olvasható a lapban.