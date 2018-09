Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rossz állapotban a közutak - díjemelés az autópályán

A tragikus genovai autópályahíd-katasztrófa ráirányította a figyelmet a közúthálózatok állapotára. Magyarországon is találni olyan hidakat és felüljárókat, amelyekre ráfér a felújítás - hangzott el az Euronews híradásában.

A magyar főúthálózat a 70-es, 80-as években épült ki, de azt nem az azóta megnövekedett forgalomra tervezték. Jó példa erre az M1-es autópálya, amelyen naponta 80 ezer személyautó, teherautó és autóbusz közlekedik. Az autópálya Budapest és Győr között egy 90 kilométeres szakaszon teljesen elhasználódott - olvasható az Euronews oldalán.

A több gépjármű ugyanakkor nagyobb adóbevételt is jelent. Több súlyadó folyik be, több a bevétel a benzinárba épített adókból és az autópályák mellett főutak is fizetősek lettek az elmúlt 8 évben.

Az M1-es és az M3-as egyes szakaszainak állapota nem tükrözi azt, hogy jelentős bevételei származnak az államnak a közlekedésből, de nem tükrözik azt sem, hogy közútfejlesztésre hatalmas összegeket kapott az ország az Európai Uniótól a 2004-es csatlakozás óta - mondta Zách Dániel a Totalcar újságírója, közlekedési szakértő.

A 10 napos autópálya-matrica díját októbertől több mint 15 százalékkal emelik, és jövőre drágul az e-útdíj is.

ITM: Rendszeresek az ellenőrzések A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hídak forgalmától függően akár hetente hídellenőrzéseket tart, fél évente minden esetben hídszemlét, évente pedig hídvizsgálatot végez - közölte korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A hazai finanszírozású 100 milliárd forintos útfelújítási program keretein belül az idén nagyobb volumenű hídfelújítási program indult el, a hídfelújítási munkálatok a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útkorszerűsítési programjainak részét képezik - közölték.