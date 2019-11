Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rossz hírt kaptak a dohányosok: újabb szigorítások jöhetnek

Dohányzást korlátozó intézkedéscsomagjáról, a szűréseken való részvétel felelősségéről beszélt szerdán Lázár János, a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos a Népszava beszámolója szerint.

Amíg évente 130 ezer elhunyt között tízezer olyan 50-60 év közötti is van, akiket nem kellett volna még elveszítenünk, addig ezzel van feladata a kormánynak. Különösen azért, mert Magyarországon az unió átlagnál is jóval többen halnak meg a daganatos betegségekben - mondta Lázár János volt kancelláriaminiszter, a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos a The Economist Intelligence Unit (EIU) budapesti rendezvényén.

Szavai szerint fontos megértetni az emberekkel, hogy maguk is felelősek az egészségükért, s mit kell tenniük annak megőrzéséért. Mivel a működő mellrákszűrésre sem megy el sok helyen még az érintetteknek a fele sem, fFölmerül a kérdés, ha valaki nem él a térítésmentes megelőzés lehetőségével, akkor az ő betegsége, esetleg az elvesztése, kinek a felelőssége? Ha az állam megteremtené a feltételeket, hogy az egyéb daganatok szűrését is megoldaná, akkor már föl lehetne tenni a kérdést: hogy az, aki nem jelenik meg az ingyenes szűréseken, mennyi tb-járulékot fizessen. Az államnak nincs nagyon más eszköze, minthogy a társadalombiztosítási rendszer adta ösztönzőkkel éljen - mondta a politikus a napilap beszámolója szerint.

Kevés olyan daganat van, mint a tüdőé, amelynél bizonyított, hogy a dohányzás és a légszennyezettség közvetlen kiváltója. Joggal merül fel, hogy miért nem tesszük füstmentessé az országot. Lassan állást kell foglalni Magyarországon, hogy mi a fontosabb: a rágyújtás joga, vagy hogy az állam védje meg polgárait a dohányzók füstje okozta egészségi kockázatoktól - mondta Lázár János.

A miniszterelnöki biztos a témával kapcsolatban intézkedéscsomagot tett le a miniszterelnök és a kormány asztalára, ebben például a tiltaná a gépjárművekben és a társasházak közös területein való rágyújtást, illetve 2020 után születetteket eltiltanák a dohány termékek vásárlástól. Valamint tovább szigorítanák a dohánykereskedés szabályait - írta a napilap.

Fontos, hogy a magyar állam továbbra is foglalkozzon a dohánypiac szabályozásával, a tiltással és a kontrollal - válaszolta a Világgazdaság kérdésére Lázár. A javaslatai nagy része arra vonatkozott, hogy hogyan lehet a trafikrendszert szigorítani, a feketepiaci dohánykereskedelmet visszaszorítani, és a dohánytermékek egységes csomagolását bevezetni. E javaslatok egy része a parlament előtt van, és még de­cemberben elfogadhatják, egy másik részük pedig kormányrendelet formájában már megszületett.

Elmondása szerint komoly vitát váltott ki, de a Belügyminisztérium is támogatja az autóban dohányzás betiltását. Javasolja mindezek mellett, hogy a társasházak közös területein is tilos legyen a dohányzás.