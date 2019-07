Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rossz hírt kaptak a nyugdíjasok és a politikusok

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hitelesítette azt a népszavazási kezdeményezést, amelynek célja, hogy rendszeresen vessék össze a vagyonnyilatkozatokban szereplő adatokat a hatósági nyilvántartásokkal. A Nyugdíjas Parlament által benyújtott öt, nyugdíjasokat érintő kérdésből azonban egyet sem hitelesített az NVB.

A kérdést Kassai Dániel volt LMP-s politikus, XVIII. kerület önkormányzati képviselő nyújtotta be, és úgy szól: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?"

Mivel a kérdés megfelelt a törvényi előírásoknak, az NVB 9:2 arányban hitelesítette a kezdeményezést. A kérdés hitelesítésének megtagadása ellen szavazott Szalay Tamás, a testület választott tagja és Sárhegyi Zoltán, a Fidesz delegáltja - számolt be az MTI.

A kérdés nem először szerepelt az NVB előtt: 2017-ben egy magánszemély már benyújtotta, de a testület akkor nem hitelesítette a kérdést, részben arra hivatkozva, hogy nem felel meg az egyértelműség követelményének, így például nem egyértelmű, milyen fajtájú hatósági nyilvántartásokkal kellene összevetni a vagyonnyilatkozatokat. Arra is hivatkoztak akkor, hogy a kérdés olyan széles társadalmi körre írná elő az ellenőrzést, amely a választópolgárok számára a kérdés megfogalmazásából nem egyértelmű. A Kúria azonban megváltoztatta a határozatot és hitelesítette a kérdést. Megkezdődött az aláírásgyűjtés is, a kezdeményező azonban a rendelkezésére álló időben összesen 18 aláírást gyűjtött össze.

Kassai Dániel a hitelesítetten kívül még három kérdést nyújtott be, ezek egyikét sem hitelesítette az NVB, volt, amelyet azért, mert az alaptörvény módosítását igényelte volna, volt olyan kérdés, amely nem az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozott, és volt, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdést érintett a kezdeményezés, amelyről viszont nem lehet népszavazást tartani.

Az egyik kérdés a nyilvános vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyekkel közös háztartásban élő hozzátartozók vagyonnyilatkozatának nyilvánosságára vonatkozott, egy másik pedig arra, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzést Magyarország miniszterelnöke esetében is el kelljen végezni. A politikus népszavazási kezdeményezést nyújtott be azért is, hogy ne épüljön atlétikai stadion a Csepel-sziget csúcsán.

Pórul jártak a nyugdíjas érdekvédők



Az NVB-hez Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke öt kérdést nyújtott be, ezek közül egyet sem hitelesített az NVB többsége: volt, amelyet azért nem, mert a kérdés nem az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozott, vagy mert az alaptörvény vagy a költségvetés módosítását igényelné, amelyekről nem lehet népszavazást tartani. Több kérdésnél is hivatkoztak arra, hogy nem egyértelmű.

A kérdések az önkormányzati idősotthonokban a havi térítési díj évenkénti emelésének mértékére, a havi legkisebb és legmagasabb öregségi nyugdíj közötti különbség maximalizálására, a túlmunka kiegészítő szolgálati időként való figyelembevételére, az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények büntetésére, valamint a nyugdíjemelés mértékének differenciálására vonatkoztak.