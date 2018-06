Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rövidített nyári szünet: megszólaltak a pedagógusok is

Tiltakoznak a pedagógusok is, hogy a nyári szünet technikailag két héttel rövidebb legyen: szerintük az iskolák infrastrukturálisan nem állnak készen a javaslatra, sok családnak jelentene tehert, ha bevezetnék, és a pedagógusok munkarendjét is durván átszabna a rendszer.

Jövőre akár két héttel is tovább kell majd várniuk az általános iskolásoknak a nyári szünidőre, a kormány ugyanis megvalósítaná azt a régóta dédelgetett tervét, hogy tábori vagy "táborszerű" foglalkozásokkal hosszabbítsa meg a tanévet - derült ki kedden egy Népszava által szemlézett előzetes tervezetből.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ugyan cáfolta, hogy ilyesmire készülne, de később a tárcát újonnan vezető Kásler Miklós egy rádióinterjúban szembe ment az állítással. Azt mondta, hogy napirenden van a javaslat, arról vitáznak, viszont még nem született döntés.

Szerdán a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is reagált a javaslatra: mint közleményükben írják, az általános iskolai tanulók egészére vonatkozó kötelező táboroztatási elképzeléseket a jelenlegi információk alapján elutasítják.

Jelzik, nem új ötletről van szó, és bár rengeteg ellenérvet kapott az oktatási kormányzat korábban is, azonban az illetékesek mindeddig nem jelentették ki, hogy visszavonták volna tervüket. A jövő évi tanév rendjéről szóló rendelet is késik, ez is arra utal, hogy valamiféle változtatás jöhet - fogalmaznak a közleményükben.

Egyrészről infrastrukturális okok miatt kritizálják a tervezetet: amennyiben a légkondicionálás nélküli, jellemzően forró iskolaépületekben zajlik a "tábor", ez a program nyilvánvalóan nem nyújtana számukra sem kellemes, sem hasznos az időtöltést. Amennyiben viszont utazással egybekötött táborokról van szó, akkor azt jobb lehetőségnek tartják azoknak, akiknek nincs abban az időben családi programja, vagy nem lenne pénz a közös nyaralásra. Viszont ebben az esetben érthetetlennek tartják, hogy miért nem az Erzsébet-táborok, nem kötelező, de nagyobb rétegeket elérő kiterjesztésében gondolkodik a kormány. Mint írják, az Erzsébet táboroknak lehetne saját személyzete pedagógusokkal, művelődésszervezőkkel, és akkor "nem kéne ilyen fusimódszerekhez folyamodni, mint iskolákban foglalkoztatott pedagógusok táboroztatásra beosztása."

Rossz iránynak tartják a kötelező iskolában tartott táborokat, de a választható tábor állami finanszírozása viszont jó irány szerintük, ha utazással van egybe kötve. Még egy kifogásuk van: a pedagógusoknak kötelezően előírt tevékenységet nem vennének fel pluszba a tanév rendjébe. "Jó táborhoz ugyanis motivált - nem utolsó sorban megfizetett - szervezők és lebonyolítók szükségesek, munkajogilag is aggályos lehet a lépés.

A tanítás utáni két hét táboroztatás tanítási évbe iktatása először is törvénymódosítást igényel szerintük, mert a köznevelési törvény alapján a tanév az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. De tanítási év általános iskolában a minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak. Így a kötelező táborozás vétene egy vonatkozó kormányrendelet, a pedagógusok szabadságkiadásra rendelkezései ellen. A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben kell kiadni. Erre a kötelező táboroztatás előírásával nyilvánvalóan esély sem lenne - állítja a szervezet.

A gyermekek nyári felügyeletének szülői igényét a kormány ingyenes, színvonalas táborokkal, szakképzett alkalmazottakkal, az erre szánt közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosító rendszerben valósítsa meg! Erre biztosan volnának jelentkezők a vállalkozók és pedagógusok köréből egyaránt - foglalja össze véleményét a PDSZ.

