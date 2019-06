Rúzsok nehézfémtartalmát vizsgálták - ezt találták

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 23 különböző vörös színű rúzs nehézfémtartalmát vizsgáltatta meg laboratóriumban. Megnézték, hogy mekkora a termékek ólom-, kadmium- és krómtartalma.

Az elmúlt években számos nemzetközi, köztük európai vizsgálat elemezte a rúzsok nehézfémtartalmát, amely nagy médiavisszhangot váltott ki, ezért a TVE kíváncsi volt, hogy mi a helyzet jelenleg az itthon kapható rúzsokkal. Huszonhárom különféle, a hazai boltokban, drogériákban, értékesítő rendszerekben kapható vörös színű rúzs ólom-, kadmium- és krómtartalmát vizsgálták meg.

Habár a rúzsok esetében nincsenek EU-ban kötelező határértékek a vizsgált nehézfémekre, a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztjében a korábbi nemzetközi vizsgálati eredményeket és a német Fogyasztóvédelmi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal által használt határértéket vették figyelembe. Összességében elmondható, hogy a tesztelt rúzsoknál, ahol kimutatható volt nehézfém, az egészségügyi határérték töredékét is alig érte el, azaz önmagukban nem jelentenek egészségügyi kockázatot, vagyis a korábbi évek nemzetközi vizsgálatai és sajtóvisszhangja után úgy tűnik, javult a rúzsok minősége - derül ki a TVE közleményéből.

Sok kicsi később okozhat gondot

A tesztelt termékek 75 százalékában nem volt kimutatható az ólomszennyezettség. A legrosszabb esetben a szennyezett termékek ólomtartalma alig érte el a német egészségügyi határérték (2mg/kg) negyedét. Kadmium egyik termékben sem volt kimutatható.

A króm viszont a termékek többségében jelen volt. Habár krómra sem kozmetikumoknál se élelmiszereknél nincs európai határérték, a tesztben szereplő mérések a hongkongi hatóságok által élelmiszerekre megszabott egészségügyi határértéket nem érték el.

Fontos kiemelni, hogy mivel a nehézfémek felhalmozódnak a szervezetünkben, sok különböző forrásból származó kis mennyiségű szennyezés idővel összeadódik, aminek hosszú távon lehetnek egészségügyi kockázatai, ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kisebb mennyiségű bevitelt sem.

Nem az ár az irányadó

A 23 tesztelt termékből 7-nél egyáltalán nem, vagy csak a kimutathatósági határérték közelében lévő nehézfém szennyezettséget mértek. Ezek között van 400 forintos, kínai boltban kapható rúzs, és magas árkategóriájú, 9-12 ezer forintos Chanel és Saint Laurent termék is, de szintén az élmezőnyben végeztek alacsony és közepes árfekvésű 1700-4000 forintos főleg drogériákban kapható rúzsok is.

A lista végére a magasabb ólom és/vagy krómtartalmú termékek kerültek. Az áruk széles skálán mozog, van közöttük 500 forintos, de 6000 forintos termék is.

Ezt mutatták korábbi vizsgálatok

Egy 2013-ban végzett amerikai vizsgálatban több nehézfémet is elemeztek. A vizsgált termékek 75 százaléka tartalmazott kimutatható mennyiségű ólmot. Ez a koncentráció a becslések szerint intenzív használat esetén sem érte el a naponta biztonságosan bevihető (ADI) mennyiség 20 százalékát; de a króm esetén elérhette a 68 százalékot is.

Az EU-ban 2013-ban végeztek egy széleskörű felmérést 223 ajakszínező termék bevonásával. A rúzsok 31 százaléka tartalmazott legalább 1 mg/kg ólmot. A felmérés szerint jelentős eltérés volt a barna és a vörös színű rúzsok átlagos ólomtartalma között. A vörösek voltak kisebb ólomtartalmúak.

A nehézfémek felhalmozódnak a szervezetünkben, így hosszú távon is negatív egészségügyi hatásuk lehet, még akkor is egyszerre csak kis mennyiségben jut be a szervezetbe. Az ólom számos élettani folyamat működését akadályozó nehézfém. Az ólom átjut a magzatot védő placentán, vagy az agy védelmét szolgáló vér-agy gáton is. Gátolja a vérben az oxigén szállításáért felelős hemoglobin termelődését, károsítja az idegrendszer fejlődését, működését, a magzat fejlődését, és a termékenységet.

A kadmium befolyásolja a hormon- és immunrendszer működését, de szív- és érrendszeri problémák kialakulását is okozhatja.

A krómvegyületek különböző előfordulási formái erősen mérgezők, rákkeltők, rontják a termékenységet és bőrirritáló hatásuk is van.