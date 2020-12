Sántít Orbán Viktor érvelése - ezermilliárdokat bukhat az ország

Szélsőséges estben akár 56 milliárd eurót, azaz mai árakon mintegy húszezer milliárd forintot veszíthet Magyarország a következő hét évben a magyar kormány vétójával, illetve legrosszabb esetben az EU-ból való kilépéssel - írja a Népszava.

Az uniós vita egy 56 milliárd eurós csomagról szól Magyarország esetében, a hétéves költségvetésből érkező támogatások értéke 38 milliárd euró, míg a mintacsomagból további 19 milliárd euró érkezne - olvasható a portálon.

A miniszterelnök nemrég utalt arra, hogy "Magyarország szíve szerint nem venne fel közös hitelt" - mondván a magyar kormány maga is tud felvenni kölcsönt a piacokról. A kormány azért sem akar a közös uniós hitelfelvételben részt venni, mert ha valamelyik ország csődbe menne, akkor a rá eső tartozást a többieknek kell kifizetnie

A lap szerint ez az érvelés több ponton sántít: egyrészt az uniós mentőcsomag bő fele lenne hitel vagyis visszafizetendő támogatás. Ez Magyarország esetében folyó áron 11,3 milliárd euró, e mellé még 8,2 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatás is járna a helyreállítási alapból. A másik érve a kormányfőnék, hogy a magyar kormány egyedül is képes az adósságot jól kezelni - hisz az Államadósság Kezelő Központot keresztül napi rendszerességgel bocsát ki a forintkötvényeket, sőt az elmúlt hetekben több milliárd euró értékű devizakötvényt is kibocsátott.

Ugyanakkor míg a magyar kormány futamidőtől függően évi 0,5- 1,5 százalékon képes jelenleg euróhitelt felvenni, az Európai Unió gyakorlatilag nulla százalékon - szélsőséges esetben 0,5 százalékos éves kamatozással - jut hitelhez. S akkor még nem említettük a Paks-2 építésére kapott orosz hitelt, aminek kamatozása évi 4,5-4,9 százalék - amit a kabinet a megállapodás megkötésekor az akkor elérhető legjobb hitelnek titulált.