Sárga csekk - furcsa dolog derült ki 2 millió magyarról

Miközben egyre több embernek van bakkártyája és terjednek az elektronikus fizetési lehetőségek, a sárga csekk és a készpénzes fizetés még mindig óriási szeletet hasít ki a közüzemiszámla-fizetésben.

A 18 évesnél idősebb magyarok több, mint 80 százaléka szokott sárga csekkes értesítőt kapni, még a 18-29 évesek több, mint kétharmada is (69 százalék) - derül ki a Nézőpont Intézet személyes közvélemény-kutatásából.

Az összesítésből kiderül, hogy 6,5 millió ember kap még valamilyen gyakorisággal sárga csekkes értesítést.

Ez azonban csak a dolog egyik oldala, a másik, hogy az 54 százalékuk készpénzzel egyenlíti ki a számláit. 29 százalék már részben nyitott a készpénzmentesség felé. 15 százaléknyian, tehát közel egymillió ember pedig minden alkalommal elektronikus úton fizeti be a rezsit.

A készpénzmentes fizetés egyik formája a bankkártyával való fizetés. Joggal feltételezhető, hogy akinek van bankkártyája, az nagyobb eséllyel él az elektronikus fizetés lehetőségével. Ez így is van, azonban a bankkártyával rendelkező magyarok

több, mint egyharmada, 2 millió ember (36 százalék) úgy nyilatkozott, hogy ennek ellenére minden esetben készpénzzel fizet. Ebben a csoportban az 50 év felettiek és az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők vannak felülreprezentálva.

A készpénzes fizetési módok melletti indokként leggyakrabban nem a bankkártyás fizetési mód elutasítását, hanem

a megszokást (15 százalék) említették.

14 százalék mondta, hogy csak készpénze van,

a biztonság 9 százaléknál volt kizáró tényező.

Többen még "idegenkednek a bankkártyától", "nem bíznak az online átutalásban", "szeretik látni vagy kézzel fogni a befizetés nyomát", "szeretik tudni, hogy van mivel reklamálni, ha elkallódik a befizetés".

Ez egyelőre egy megalapozatlan bizalmatlanságnak tűnik, hiszen az elektronikus tranzakciók is könnyen ellenőrizhetők - hívja fel a figyelmet a kutatócég.

Mindhárom ok arra mutat rá, hogy a készpénzmentesség elterjedésének kulturális tényezői is vannak, így ezen a területen is tehetnek további lépéseket a döntéshozók.

A kép forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.

