Se olcsón alma, se körte nem lesz idén a boltokban

Almából negyven-ötven, míg körtéből ötven-hatvan százalékkal kevesebb terem idén Magyarországon, ráadásul Európában is rosszabb a hozam. A boltokból így biztosan eltűnik az olcsó gyümölcskínálat.

Európában is az átlagosnál gyengébb almatermelésre lehet számítani, így idén kieshet a piacról az olcsó, helyettesítő import, ami azért is baj, mert Magyarországon még a külföldinél is rosszabb terméshozamra lehet számítani: almából 40-50 százalékkal kevesebbet takaríthatnak be, körtéből fele annyit, vagy 60 százalékkal kevesebbet - írja a Magyar Hírlap a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Az idén háromszáz-háromszázötvenezer tonna alma teremhet hazánkban, amiatt, hogy tavasszal nagyon sok, térségenként tizenöt-tizennyolc fagyos éjszaka volt, március 22-től május közepéig több hullámban jelentős fagykárok érték a gyümölcsültetvényeket. A károkat a rendkívül aszályos tél végi, kora tavaszi időjárás is növelte. A negatív időjárási hatások drasztikus kiesést okoztak az alma- és körtetermésben. Sok olyan ültetvény is van az országban, ahol abszolút nincs szüretelhető termés. Nincsenek markáns különbségek a termőtájak között, mindenhol az átlagosnál jóval alacsonyabb a termés.

A lakosság almafogyasztása fejenként évente tizenkét és tizenöt kilogramm körül alakul Magyarországon, ami nagyjából megfelel vagy kicsivel alatta van az európai átlagnak. Ezt az igény most nem lehet lefedni a magyar terméssel, de a meghatározó európai almatermelő országokban is tapasztalható terméskiesések miatt most külföldről is keresik a magyar étkezési almát, emiatt a magyar termelők exportpozíciói idén az átlagosnál kedvezőbbek lehetnek.

De helyette olcsóbb külföldi almát nehéz lesz szerezni: Európában is az átlagosnál rosszabb termés van. Kérdés, hogy a lengyel importtal az árak csökkenthetők-e a boltokban.