Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Simicska Lajos újabb cége került Mészáros Lőrinc közelébe

Vörös József ügyvéd tulajdonába került az Euro Publicity Kft. közterületi reklámozással foglalkozó cég, amely korábban Simicska Lajos tulajdonában állt évekig - adta hírül a 24.hu.

A cégadatok szerint Vörös november 8-án vette át - a változást pedig november 16-án jegyezte be a Cégbíróság - a vállalkozást Nyerges Zsolt üzletembertől, akihez még nyáron került át korábbi üzlettársa, Simicska Lajos csaknem teljes cégbirodalma.

A Céginfo.hu adatai szerint az egy fővel működő Euro Publicity Kft. 2017-es árbevétele 314 millió forint volt, adózás előtti nyeresége pedig 78 millió forintra rúgott.

A mostani tranzakcióval már két egykori Simicska-érdekeltség áll Vörös tulajdonában, mivel a milliárdos árbevételt termelő Mezort Zrt. agrárcég is nemrégiben az övé lett.

Vörös József több szálon is köthető Mészáros Lőrinc nagyvállalkozóhoz, többek közt Mészárost képviselte egy földvásárlási árverésen, valamint jogi képviselője Mészáros által vezetett alapítványnak, amely a felcsúti Puskás Akadémiát üzemelteti - írta a portál.

Nemrégiben derült ki az is, hogy Simicska egy másik elhíresült cége is Mészáros környezetébe vándorolt: Közgép Zrt. október végi rendkívüli állománygyűlésén jelentették be, hogy Nyerges eladta a vállalatot a Duna Aszfalt Kft.-nek.

Simicska júliusban adta el érdekeltségeit egykori üzlettársának, Nyerges Zsoltnak, de már akkoriban megjelentek olyan hírek, hogy ő csak közvetítő szerepet tölt be, és a cégek idővel Mészáros környezetéhez kerülnek majd.