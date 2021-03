Úgy tűnik, megépül a siófoki elkerülő út

A kormány döntött a siófoki elkerülő út megépítéséről, pontosabban biztosítja az anyagi fedezetet az előkészítésre - derül ki Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselőjének Facebook-bejegyzéséből.

A képviselő egyeztetett a lehetséges nyomvonalról és a beruházás ütemezéséről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. (NIF) vezérigazgatójával.

A beruházás 2014-ben már majdnem megvalósult, de részben lakossági tiltakozások miatt akkor nem épült meg az út. Többen is aggályaikat fejezték ki a siófoki önkormányzat által elfogadott nyomvonallal szemben, sőt aláírásgyűjtéssel is tiltakoztak ellene. Problémaként merült fel az is, hogy a tervekben szereplő műszaki tartalom rendkívül megdrágította az építkezést, így a kivitelezés forráshiány miatt nem indulhatott el.



A tervezéshez szükséges pénz megérkezett a NIF-hez, most ki kell választani a tervezőt, véglegesíteni kell a nyomvonalat, el kell készíteni a környezetvédelmi látásvizsgálatot, a kivitelezési terveket, le kell folytatni az engedélyezési eljárásokat, szükség lehet területszerzésre és régészeti munkákra is. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere szintén üdvözölte a beruházás elindítását a Facebook-oldalán.

Hét évvel ezelőtt a tehermentesítő út első szakaszát 430 méter hosszan tervezték megépíteni a 65. számú főút és a Kele utca között, kerékpár- és gyalogúttal együtt, a Sió-csatorna feletti részt egy acél szerkezetű híddal megoldva. A közbeszerzési eljárást a Közgép Zrt. nyerte el.