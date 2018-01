Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Siralmas adatok a magyar életszínvonalról - ezt nem tesszük az ablakba

Közel 400 milliárd eurót, azaz mai árfolyamon mintegy 123,7 billió forintot költött az uniós lakosság ruházkodásra 2016-ban. A magyarok nem éppen az élmezőnyben helyezkednek el.

Az unióban található háztartások 2016-ban 395,4 milliárd eurót költöttek el a különböző ruhákra és cipőkre - derül ki az EU statisztikai hivatala, az Eurostat friss adataiból.

Mindez más szemmel nézve azt jelenti, hogy az uniós GDP 2,7 százalékát költöttük erre, azaz fejenként 800 eurót. Ez 247 520 forint.

Ebből az összegből is könnyen megjósolható, hogy bizony nem Magyarország állt az első helyen a költéseket tekintve. Sőt, kifejezetten a sereghajtók közé tartozunk. No, de nézzük az adatokat: amennyiben a fejenkénti költéseket nézzük, úgy az uniós tagállamok közül csak Bulgária van mögöttünk évi 100 euróval, mi ennek pont a dupláját 200 hozunk az Eurostat adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy az átlag magyar 2016-ban közel 62 ezer forintot költött ruházkodásra, amivel a régiós országoktól is el vagyunk maradva, ott inkább a 300 euró a jellemző, azaz valamivel 90 ezer forint feletti összeg. (A statisztika valamennyire hiányos: nincs adat például Romániából, míg a nem uniós tagállam Szerbiából van: ott 100 eurót költenek erre a célra.)

A részletes eredmények a fenti ábrán jól lekövethetők, az talán keveseknek meglepetés, hogy Luxemburg áll az első helyen, a magyarénál 8,5-ször nagyobb költéssel. Az élmezőnyben szinte csak gazdag országokat találunk, az egyetlen kivételt a divatbolond sztereotípiának megfelelni látszó olaszok jelentik, akik fejenként 1100 eurót, azaz több mint 340 ezer forintot költöttek 2016-ban ruhákra és cipőkre.

Ide kapcsolódóan érdekes lehet az az ábra is, amely azt mutatja, hogy a háztartások a kiadásaik hány százalékát költik ruházkodásra. Nem meglepő módon az olaszok itt az élmezőnyben vannak, mégpedig a dobogó legalsó fokát foglalhatják el valamivel hat százalék feletti adattal, náluk a portugálok és az észtek is többet költenek arányaiban a fizetésükből ruhák és cipőkre. Ennyit a sztereotípiákról.

Magyarország itt a lista vége felé helyezkedik el, bőven az uniós átlag alatt. Mögöttünk, ahogy a költések összegénél, csak Bulgária található - és Románia, de az ő esetükben csak 2015-ös adatot talált az Eurostat. Érdekesség, hogy bár Luxemburg kirívóan sokat költ ruházkodásra, ez ebben a statisztikában a magas bérek miatt ez nem jelenik meg, alig az uniós átlag költenek erre a célra.

Érdekesség, hogy ez az arány az elmúlt 10 évben összességében csökkent. A leginkább Litvániában, ahol 2006-ban még a kiadásaik 7,8 százalékát költötték ruházatra a háztartások, 2016-ban pedig 5,9 százalékát. Magyarországon azonban fordított adatokat mértek, itt ugyanis 0,4 százalékkal nőttek az arányok. Ekkora növekedést mértek Luxemburgban is, míg Lettországban, az Egyesült Királyságban (egyaránt 0,5 százalék), illetve Lengyelországban (0,6 százalék) ennél is nagyobbat. (Meglepő dolgok derültek ki a magyarokról.)

Utoljára talán érdemes megnézni azt is, hogy mely ország mennyit költött összesen erre a célra. Ezt a listát a britek vezetik, mégpedig 82,6 milliárd euróval, a következő németek már tisztes távolságból figyelik csak őket a maguk 70,7 milliárdos költésével. Az olaszok 64,3 milliárd euróval stabilan őrzik dobogós helyüket, hiszen a következő franciák "csak" 45 milliárdot költöttek ruházatra.

Érdekesség, hogy összköltésben már nem állunk olyan rosszul, hiszen a valamivel 2 milliárd feletti összeggel olyan országunkat is megelőzünk, mint Szlovákia, Szlovénia és az ugyancsak a nem épp nagy lakosságszámáról ismert Luxemburg.