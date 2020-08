Sokan kérnek garanciát: második helyre került Magyarország

Európai szinten is kiemelkedő kereslet van Magyarországon a garanciakonstrukciók iránt, amelyek segítségével a vállalkozások hitelforráshoz juthatnak - közölte az MFB-csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

A Garanciaszervezetek Európai Szövetsége (AECM) tavalyi adatai szerint a GDP-hez mért garanciaportfolió Magyarországon 2,1 százalékot tett ki, ez a második legjobb eredmény a kontinensen. Az első helyen Törökország áll 5,1 százalékkal, a harmadikon pedig Portugália 1,8 százalékos mutatóval. Az AECM által vizsgált európai országokban garanciaportfóliók GDP-arányos átlaga jóval alacsonyabb, 0,7 százalékos volt tavaly.

"Évek óta kifejezetten erős fejlődés látható a magyar piacon. A Garantiqa már 2018-ben történelmi rekordot ért el, tavaly pedig a portfólió tovább bővült, így 1.046 milliárd forintra emelkedett a Garantiqa kezességével biztosított kkv-s hitelállomány, ami újabb csúcsot jelent. Számos vállalkozás számára a garanciakonstrukciók jelentik a hitelekhez, beruházásokhoz, ezen keresztül a fejlődéshez vezető utat. Sok olyan cég van ugyanis, amely fejlesztene, de nem biztos, hogy a bankok hitelképesnek találják, vagy nem rendelkeznek elegendő fedezettel. A garanciakonstrukciókkal viszont hozzájuthatnak a forrásokhoz" -

- mondta dr. Búza Éva, a Garantiqa vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásai kihívás elé állítja a gazdaságot, ezen belül a vállalkozásokat, a hitelpiacot és a garancianyújtó társaságokat is. Az MFB-csoport, így a Garantiqa is azonnal reagált a járványhatásra és új, illetve átalakított konstrukciókat biztosít a vállalkozásoknak ahhoz, hogy a mostani bizonytalan helyzetben is megkaphassák a túléléshez szükséges hitelt. "Idén tavasszal elindítottuk az 500 milliárdos keretösszegű Garantiqa Krízis Garanciaprogramot. Ez egy rendkívüli program, amelynek keretében a magyar vállalkozások 90 százalékos garancia mellett juthatnak hitelforrásokhoz, ezzel biztosíthatják a likviditásukat, felhasználhatják fejlesztésre és a munkahelyek megőrzésére is" - mondta a vezérigazgató.