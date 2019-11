Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokan késlekednek ezzel nyugdíj előtt

Főként a nők kiszolgáltatottak a jelenlegi nyugdíjrendszerben, az ő havi juttatások, melyet az államtól kapnak, átlagosan alacsonyabb, mint a férfiaké. Tudatosabban tesznek is félre az idős korukra, de a magyarok nagyon későn kezdenek el megtakarítani, amivel a saját helyzetüket rontják. Ami huszonévesen csak pár ezer forintnyi spórolás, az 45 felett már 67 ezer forint havonta.

Az év végi adóoptimalizációs hajrá sok halogatót vesz rá a nyugdíjcélú megtakarítások elindítására. A többség csak negyven-ötvenévesen kezd el félretenni, pedig jó lenne már a harmincas éveinkben belevágni. A későn ébredőknek is van megoldás, az érdemi nyugdíj-kiegészítéshez azonban jóval többet kell havonta megtakarítani - kezdi összefoglaló cikkét az Azénpénzem.hu.

Az említett adóoptimalizáció - mely a nyugdíjbiztosításra járó 20 százalékos adójóváírást jelenti - jól mutatja, hogy vannak jól működő ösztönzők az öngondoskodás támogatására: még akkor is, ha ez legfeljebb 130 ezer forintos adójóváírást jelent is. Viszont az is látszik, hogy a hajlandóságon még mindig van mit javítani a magyarok körében: az emberek szeretnek azonnal költeni, valamint halogatják a megtakarítási döntéseket.

A nyugdíjbiztosítás megkezdésének szempontjából még mindig késői kötések születnek - hangsúlyozta Mester Péter, a Posta Biztosító marketingvezetője az oldalnak. Szerinte már a harmincas évek elején érdemes elkezdeni a spórolást, mert így egy kisebb havi összeg is elég a megfelelő megtakarítás összegyűjtéséhez. Tízmillió forint megtakarításához akár havi 8 432 forintos befizetés is elég, ha valaki 25 évesen elkezdi, és 40 éven át teszi ezt. Azért sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a befizetést, mert 45 évesen már havi 27 ezer forint, 55 évesen pedig már havi 67 ezer forint megtakarítás szükséges évi 4 százalékos hozam mellett.

A nyugdíjra inkább a nők készülnek: ők több szempontból is hátrányosak a jelenlegi nyugdíjrendszerben, mivel a fizetésekbeli különbségek, valamint az anyasági évek miatt jóval kisebb lesz az átlagnyugdíjuk, mint a férfiaknak. A problémát csak tetézi, hogy a nők tovább is élnek.