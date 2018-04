Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokat ér a halott vaddisznó, avagy így kereshet ötvenezret (videóval)

Pénzjutalmat kaphatnak azok, akik az erdőt járva elhullott vaddisznóra bukkannak, és azt be is jelentik a megyei kormányhivatalnak. Az afrikai sertéspestis elleni védekezést szolgáló program keretében egy egyed után 50 euró­nak megfelelő összeg jár a megtalálónak - számolt be a Magyar Idők.

Több mint 558 ezer eurót, vagyis mintegy 175 millió forintot biztosít a kormány az afrikai sertéspestis elleni védekezésre idén. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján ebből a keretből fedezhető az elhullott vaddisznók és a házi sertések virológiai vizsgálatainak költségei, mintavétel, az országhatáron történő fertőtlenítés, továbbá a betegségről szóló tájékoztató anyagok elkészítése is. A támogatást jórészt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) veheti igénybe - írta a lap.

Az agrárminiszter rendelete alapján, ha a vaddisznótetemről a vadászatra jogosult vagy a tetemet megtaláló személy írásban bejelentést tesz, az elhullott egyedenként 50 eurónak megfelelő összeget kap.

A pénz csak akkor jár, ha a bejelentés alapján a mintavétellel megbízott személy megtalálja az elhullott állatot. Ha ugyanazt a vaddisznótetemet többen is bejelentik, akkor az jogosult az 50 euróra, akinek bejelentése korábban érkezett.

Az afrikai sertéspestis több alkalommal is felütötte a fejét Magyarország határában. Elsőként Ukrajna felől érkeztek hírek beteg állatokról, nem sokkal később pedig már Romániából is jelentettek fertőzött állatokat.

És végül íme, egy egy rövid zenés videó, amelyet az I. Országos állat-egészségügyi versenyre készített egy orosházi diákokból álló csapat:

Fotó forrása: Pixabay