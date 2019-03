Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokkoló adatok: elhízottak és egyre betegebbek az emberek

Az egészség megőrzésében a táplálkozásnak van a legnagyobb szerepe, mint ahogy a táplálkozással összefüggő betegségek kialakulásában is - hangzott el az első országos táplálkozástudományi konferencián az MTI tudósítása szerint. A túlsúlyos, kövér emberek szervezetében nagyobb az esélye a betegségek kialakulásának. Magyarországon az átlagosnál is rosszabb a helyzet.

Jelenleg Európa-szerte a férfiak 70, a nők 60 százaléka elhízott, és folyamatosan növekszik az úgynevezett civilizációs betegségek - cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések - aránya - mondta Bánáti Diána, a Debreceni Egyetem (DE) táplálkozástudományi intézetének professzora előadásában.

A túlsúlyos, kövér emberek szervezetében nagyobb az esélye a betegségek kialakulásának. Magyarországon az átlagosnál is rosszabb a helyzet, és statisztikák szerint "az első helyeken vagyunk sok tumoros betegség kialakulásában".

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a betegségek legalább 40 százaléka nagyon összefügg a táplálkozással, és további 38-40 százalék is valamilyen módon összefügg vele - jelezte a professzor -, ebből az is következik, ha megfelelő módon, kiegyensúlyozottan, egészségesen táplálkozunk, ezen betegségek kialakulását jelentős mértékben megelőzhetjük.

Bánáti Diána előadásában kitért arra is, hogy az elmúlt évtizedben "a táplálkozástudomány óriási fejlődésen ment keresztül".

Már nem csak a makrotápanyagok - fehérjék, szénhidrátok, zsírok, vitaminok - szerepét vizsgálják a táplálkozásban, hanem számos olyan új információkat is feltártak, mint a mikroorganizmusok, a mikrobioták szerepe a szervezetünkben, hatásai a bélflórában.

A professzor szerint ma már a táplálkozástudománynak nem az a célja, hogy az élelmiszerek fogyasztásával gyógyítsanak bizonyos betegségeket, hanem az, hogy megpróbálják megelőzni azok kialakulását. Kutatják például, hogy az időskori szellemi leépülést hogyan lehetne lelassítani, megakadályozni bizonyos fajta élelmiszerek fogyasztásával.

A bonyolult táplálkozástudományi kutatásokat az Európai Unió különféle keretprogramokkal ösztönzi. A jelenlegi Horizon 2020 keretprogram például a táplálkozástudományi összefogásra, együttműködésre ösztönzi a kutatókat és az élelmiszergazdaság szereplőit Európa-szerte - mondta Bánáti Diána az MTI-nek.

Győri Zoltán, a DE táplálkozástudományi intézetének vezetője a konferencia megnyitóján elmondta, hogy tíz évvel ezelőtt, az országban elsőként egyetemükön kezdődött meg a táplálkozástudományi képzés, melynek már doktori iskolája is működik Debrecenben.