Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sorra mondják vissza a budapesti hajós utakat

Nemcsak a távol-keleti vendégektől, hanem más piacokról is érkeznek lemondások a budapesti hajós utakra - mondta Lázár Judit, a Magyar Beutaztatók Szövetségének elnöke a turizmus.com-nak.

A szakember fontosnak tarja, hogy minden fórumon hangozzon el: Budapest turizmusa és a dunai hajózás biztonságos, a szerdai tragédiából nem szabad következtetéseket levonni a tejes budapesti hajós turizmusra.

A portál több hajóstársasággal is beszélt, amelyek név nélkül annyit mondtak, a baleset nyomán sorra érkeznek hozzájuk a lemondások, és most még beláthatatlan, milyen visszaesést fog ez a piacon okozni. Különösen, hogy - mint egyikük elmondta - a sétahajózáson részt vevő turisták 60-70 százaléka távol-keleti. Meg nem erősített információink szerint a budapesti korai és kínai nagykövetség egyaránt felszólította az itt élő, idegenvezetéssel foglalkozó állampolgárait, hogy egyelőre ne szervezzenek sétahajózást.

Osztja a hajótársaságok véleményét Békássy Tamás, a balesetben érintett Viking Sigyn szállodahajó 170-180 utasának budapesti programját szervező Budapest Welcome Touristic ügyvezetője is. Szavai szerint nem lehet megjósolni, hogyan fogja befolyásolni a baleset az idei nyári forgalmat, mivel hasonlóra belátható időn belül nem volt példa.

Perre megy a dél-koreai utazási iroda

A dél-koreai Very Good Tours, amely a balesetet szenvedett turisták útját szervezte, azonnal be fogja perelni azt az irodát, amelynek hajója felelős a balesetért - írja a Korea Times.

A Very Good Toursnál is sorra mondják le a hajós utakat, a cég pedig visszamondási díj nélkül tesz eleget ezeknek a kéréseknek. Több dél-koreai iroda törli is ezeket az útjait és más típusú nyaralásokat kínál