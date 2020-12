Sorra törlik el az önkormányzatok a világ legértelmetlenebb adóját

Mohácson már eltörölték, Pécsváradon még csak fogják, de a legtöbb önkormányzat ejtené az ebadót. Lehetetlen betartatni, elérni, hogy fizessenek a kutyatulajdonosok.

Nem fizették az érintettek, ezért megszüntetik Mohácson az ebadót. A város korábbi, ellenzéki polgármestere azt mondta, annak idején azért vezették be az adót, mert állatjóléti kiadásokat kívántak fedezni belőle - tudta meg az Atv.hu, amely szerint az adót lényegében senki nem fizette, de az önkormányzatnak komoly terhet jelentett az adminisztrációs utánkövetés.

A portál beszámolója szerint 2017 után vezették be több településen is az országban az ebrendészeti díjat, amivel hiába értettek egyet még a kutyások is, csak egyszerűen nem fizetik be a közterhet. Pécsváradon még hatályban van ez a díj, de már itt sem sokáig, mert több költség van az adminisztrációval, a banki utalásokkal, mint amennyit ér az egész.

A lépés azért is hasznos, mert a karantén szabályok megugrott a kereslet a kutyák iránt, bár az állatmenhelyek ezt nem tartják pozitív folyamatnak.