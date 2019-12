Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Struktúraváltás az egészségügyben: ezt javasolják a járóbeteg-szakellátók

Az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltásával érintett településeken széles körűvé tett szakmai profillal és megfelelő mennyiségű rendelési idővel kell megerősíteni a járóbeteg szakellátást - hívja fel a figyelmet javaslatcsomagjában a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség.

A járóbeteg szakellátás megerősítése a szakszövetség szerint az jelenti, hogy kellően széles szakmai profillal és a szükséges mennyiségű rendelési idővel (szakorvosi óraszámmal) várják a betegeket, a kulcsszakmákban 2-4 napos, az egészségi állapotot nem kockáztató, halasztható esetekben pedig 10 napon belüli elérhetőséget nyújtva.

Kellően széles portfóliójú egynapos sebészetre van szükség, egyes alapszakmákban pedig meghosszabbított rendelési idejű, estig működő szakrendelésekre. Ilyen alapszakma lehet az általános sebészet, a belgyógyászat és szülészet-nőgyógyászat, lehetőség szerint összevontan a háziorvosi ügyelettel - javasolja a Medicina.

A meghosszabbított rendelési idő lehetőséget nyújt, hogy egy klasszikus sürgősségi ellátást (mentő + sürgősségi centrum) nem igénylő esettel (pl. elvágom a kezem főzés közben) kvázi egész nap tudjanak hova fordulni a helyi lakosok. Az effajta rendeléshez némi többlet finanszírozás hozzárendelése szükséges, de még mindig kisebb a költsége, mint az aktív ellátás fenntartásának - hangsúlyozza a járóbeteg-ellátó szövetség.

Nyújtson definitív ellátást

A Medicina szerint a járóbeteg szakellátás nyújtson definitív, kórházi ellátásokat kiváltó diagnosztikát és kezeléseket, nappali ellátást, ehhez jó műszerezettség szükséges. Megfelelő "szakrendelői körjáratokat" kell fenntartani, hogy a lakosság akár applikáció segítségével rendelhessen tömegközlekedést az átalakított kórház és a központi kórház telephelye felé.

Az egynapos sebészet nem igényel fekvőbeteg ellátást, viszont egyre többféle beavatkozást lehet e módon elvégezni. Az eddigi hazai adatok szerint nincs minőségi különbség a kórházakban és a járóbeteg egységekben végzett beavatkozások között, ha csak abban nem, hogy járóbeteg ellátásban kevesebb a kórházi fertőzés - hangsúlyozzák.

Felébe, ötödébe kerül a magas szintű ellátás

Az aktív ellátások központosításának az az oka, hogy a kis struktúrákban nincs meg az ellátó team gyakorlata, fajlagosan költségesebb a szétszabdalt infrastruktúra fenntartása, és nem megvalósítható a kellően fejlett diagnosztika. A járóbeteg szakrendelés éppen a legmagasabb képesítésű szakorvost foglalkoztatja, de nem kényszeríti ügyeletre, s ez a szakorvosi munka a jellegétől függetlenül mintegy felébe-ötödébe kerül az aktív osztályokon végzett beavatkozásokhoz képest. Természetesen súlyosabb és/vagy komplikáltabb eseteket továbbra is a központosított aktív fekvőbeteg szakellátásban kell ellátni - jegyzik meg a járóbeteg-szakellátók.

Egf megfelelő járóbeteg szakellátó intézmény kialakításával elérhető, hogy az aktív ellátás megszűnését a lakosság ne visszalépésnek érezze, hanem az egészségügyi ellátás színvonalának megmaradásának, sőt akár növelésének érzékelje a változást.

A magyarországi ellátóstruktúrát is újra kell gondolni, a nemzetközi példák is erre utalnak, de sikeres magyarországi példák is vannak, mint Kapuvár, Komárom, Sárvár, Zirc - írja a Medicina.