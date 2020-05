Súlyos betegeknek nyújt segítséget egy új kezdeményezés

A járványhelyzet okozta kényszerű izoláció miatt nincs mód csoportos vezetett túrákra az erdei túraösvényeken, ezért saját Facebook-oldalt indított szív- és cukorbetegeknek gyógytornászok által kidolgozott, otthonvégezhető tornagyakorlatokkal az "Út az egészséghez" program.

Főként szív- és érrendszeri betegeknek, valamint cukorbetegeknek készített, otthon végezhető gyakorlatokat tett közzé a Facebookon az Út az egészséghez program. A rehabilitációs és prevenciós program tornagyakorlatait gyógytornászok dolgozták ki a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal és a Sanofival szakmai partnerségben.

Az Út az egészséghez program 2015-ben indult és a lényege az volt, hogy túraösvényeket alakítottak ki az ország különböző pontjain, eddig a Hárs-hegyen, Újpesten, a Normafán, a Miskolc melletti Csanyikvölgyben, valamint Veresegyházon. A jelenlegi helyzetben viszont szükségesnek látták, hogy otthon elvégezhető mozgásformákat is megosszanak az érintettekkel, és emellett hasznos tanácsokkal is lássák el őket, hiszen most különösen fontos, hogy óvják egészségüket.

Csak az Európai Unió tagállamaiban évi 1,9 millió áldozatot követelnek a szív- és érrendszeri betegségek, amelyek - a cukorbetegséggel, a kóros elhízással és ezek következményeivel karöltve - a magyarországi halálozások több mint ötven százalékáért felelősek. eddig a Hárs-hegyen, Újpesten, a Normafán, a Miskolc melletti Csanyikvölgyben, valamint Veresegyházon alakítottak ki túraösvényeket.