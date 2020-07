Súlyos bírságra számíthatnak az ingatlantulajdonosok

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig kiirtani a parlagfüvet a telkéről, ami nem jelenti azt, hogy hagyhatja azt újra kinőni a határidő után. Aki nem figyel 15 ezertől 5 millió forintos bírságra számíthat.

Egyes becslések szerint körülbelül kétmillió allergiás ember él Magyarországon, bár számuk nehezen határozható meg, hiszen sokan közülük nem kerülnek be az egészségügyi ellátórendszerbe. Az bizonyos, hogy Magyarországon is rendkívül sokan szenvednek a parlagfű-allergiától. Éppen ezért már régóta létezik jogi szabályozás, amely előírja, hogy a parlagfű elleni védekezés nem csak az állam, az önkormányzatok, hanem a magánszemélyek feladata is - kezdi cikkét a D.A.S. Jogszervíz.

A vonatkozó jogi szabályozás értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Valamint köteles az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Így tehát a szabály az, hogy június 30-ig az ingatlanon a parlagfüvet irtani kell, utána pedig nem hagyni, hogy újra kinőjön.

Az elmúlt években tovább szigorodott a parlagfűirtásra vonatkozó jogszabályi környezet. Ugyanis mostani jogszabályaink értelmében már a tavaszi időszak sem "türelmi időszak" a földhasználók számára. A jelenleg hatályos rendelkezések értelmében tehát a parlagfűirtást az előtt meg kell kezdeni, hogy annak virágbimbói kialakulnának és ezt az állapotot fenn is kell tartani - teszik hozzá.

Ráadásul arra is érdemes figyelni, hogy földhasználónak számít szinte mindenki, nemcsak a mezőgazdasági földterülettel, vagy kerttel rendelkező magánszemély, hanem kis túlzással az is, akinek a 10. emeleti panellakásának erkélyén van egy cserepes muskátli. Maradva az extrém példánál, ha a balkonládában kinő egy tő parlagfű, akkor ő is bírságot kaphat.

Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget parlagfűirtási kötelezettségének, úgy hatóságként külterületi ingatlanok esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal. Belterületi ingatlanok esetében a jegyző jogosult eljárni és úgynevezett közérdekű védekezést rendelhet el. Ennek keretein belül a földhasználót az irtás elvégzésére kötelezheti, illetve az irtást a földhasználó költségére elvégeztetheti. Ha ezt nem teszik meg, akkor legalább 15 ezer forint, legfeljebb 5 millió forint lehet az érintett terület mértétől és szennyezettségétől függően kiróható bírság.