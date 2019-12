Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Súlyos járvány fertőz egy szociális otthonban - másfél évig titkolták

Antibiotikumnak ellenálló baktérium okozta fertőzés miatt december 2-án egészségügyi vészhelyzetet rendeltek el a bázakerettyei szociális otthonban. Az MRSA (multirezisztens Staphylocossus auerus) fertőzés tavaly nyár óta fennáll, az intézmény azonban idáig megpróbálta eltussolni az eseményeket. A veszélyről a betegek hozzátartozót sem világosították fel, így azok folyamatosan látogatták az MRSA-s ápoltakat is, így közülük is többen megbetegedtek - értesült a Népszava.

Az otthonban kitört járványról múlt héten közmeghallgatást tartottak a faluban. Varga István, az otthon háziorvosa ekkor annyit mondott, hogy, az MRSA fertőzést úgy kell kezelni, mint egy influenzát, nem kell kétségbeesni - derül ki a napilap beszámolójából.

A közmeghallgatás előtt a háziorvos egy képviselőnek jelezte, hogy tájékoztatná a lakosságot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) helyi intézményében, a pszichiátriai betegeket gondozó Aranyág otthonban MRSA-fertőzés tört ki - mondta Csatlós Csilla, Bázakerettye októberben megválasztott polgármestere a lapnak.

Varga István a közmeghallgatáson elismerte, hogy tavaly nyáron akadt néhány eset, majd januárban rühességgel párosulva ismét felütötte a fejét a fertőzés. A kormányhivatal népegészségügyi főosztálya fertőtlenített, de az átmeneti nyugalom után idén augusztusban ismét tömegesen betegedtek meg a lakók. Erős antibiotikum-kúrákkal szeptemberre sikerült legyűrni a baktériumot, de novemberben ismét, a korábbinál is drasztikusabban támadott. A doktor december 2-án egészségügyi vészhelyzetet rendelt el.

A fertőzésről hivatalos jelzést se az önkormányzat, sem a helyiek nem kaptak, sőt, az intézményvezető belső, a helyieket nem érintő ügyről beszélt, amikor egy önkormányzati munkatárs a faluban terjedő hírek alapján rákérdezett a járványra. Az SZGYF zalai főigazgatóságát sem értesítette az otthon vezetése. Varga István, az otthon háziorvosa a lap megkeresésére nem nyilatkozott.

Az intézmény vezetői egészen a múlt hétig megpróbálták elhallgatni a megbetegedéseket az SZGYF elől is, pedig jelenleg 20-25 gondozott szenved a betegségtől, s többük állapota kifejezetten súlyos. Az otthonból származó értesülések szerint fertőzött betegek dolgoztak a konyhán, ruháikat együtt mosták a többivel. Az intézmény korábbi, a nyár végén, az ősz elején távozott vezetője, aki jelenleg már Csömödér polgármestere sem nyilatkozott a lap megkeresésére..

A betegség megjelenése óta az ápolószemélyzet 20-25 százaléka lecserélődött, több gondozó, sőt egyesek családtagjai is megfertőződtek. A betegség veszélyeiről a betegek hozzátartozót sem világosították fel, így azok folyamatosan látogatták az MRSA-s ápoltakat is, ezért nem is lehet tudni pontosan, hányan érintettek az otthonból indult fertőzésben.

Mi az az MRSA-fertőzés? Az MRSA-fertőzést az antibiotikumoknak ellenálló (rezisztens) baktériumok közé tartozó Staphylococcus aureus okozza. A kisméretű, vöröses, pattanásra, égésre vagy pókcsípésre emlékeztető képződménnyel kezdődő, majd gyorsan a bőr mélyebb rétegeibe terjedő, fájdalmas tályogokkal járó, adott a szövetekbe és szervekre is átterjedő baktérium az egészséges emberben is megtalálható, ám gyengébb immunrendszer esetén problémát okoz. A fertőzések zöme kórházi kezelés, illetve ápolási otthoni ellátás során alakul ki, súlyos esetben akár halálos is lehet.