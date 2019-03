Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Súlyos vész fenyeget több százezer magyar nyugdíjast - főleg nőket érint

Friss statisztikák szerint Magyarországon csaknem 700 ezer 65 éves vagy annál idősebb ember él egyedül, ráadásul közöttük a nők és férfiak számának különbsége hazánkban a legnagyobb. Ugyanis míg az idős magyar nők 46 százaléka élt egymaga egy háztartásban, addig a férfiaknál ez az arány csupán 20 százalék volt. Egy korábbi kutatás szerint a huzamosabb egyedüllét több, súlyos betegség kockázatát is növeli - írja a pénzcentrum.hu.

Az Európai Unióban Magyarországon van a legnagyobb különbség a 65 vagy annál idősebb, egyedül élő férfiak és nők száma között - derült ki az Eurostat friss jelentéséből. A hivatalos statisztikák szerint 2017-ben hazánkban a 65 éves vagy idősebb nők 46 százaléka egyedül élt, míg az ugyanilyen korú férfiak csupán 20 százaléka. A különbség 26 százalékos, amivel sereghajtók vagyunk. Az EU-s átlagkülönbség egyébként 20 százalékos, de a listavezető Észtországban csupán 7 százaléknyit mértek - olvasható a portálon.

Veszélyben vannak

Az európai statisztikákból az is kiolvasható, hogy a 65 éves vagy idősebb nők közül 507 000-en, míg a férfiak közül 137 500-an élnek egyszemélyes háztartásban. Összesen tehát a magány majd 700 ezer idős magyart érint.

Egy, a Helsinki Egyetem vezényletével végzett hét éven át tartó kutatás eredményei szerint a társadalmi elszigeteltség 39 százalékkal növeli a stroke, 50-el pedig a korai halálozás esélyeit. Az eredményekből továbbá az is kiolvasható, hogy leginkább azok veszélyeztetettek az egyedüllét miatt, akiknek korábban volt már valamilyen szív- és érrendszeri betegsége. A felmérésből az is kiderült, hogy már az első szívroham kialakulási esélyeit is 43 százalékkal megdobja az egyedüllét. A hosszabb ideje komolyabb betegségekben szenvedő, idős emberek vannak a legnagyobb veszélyben.