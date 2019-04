Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Súlyos veszélybe sodorja magát, ha így diétázik!

Komoly veszélyt jelenthetnek a szívünkre a ma divatos, szénhidrátmegvonáson alapuló diéták - figyelmeztet a Magyar Kardiológusok Társasága (MKT).

Tavasszal elégelik meg legtöbben a tél során felcsúszott plusz kilókat. A diéták tárháza ma már kimeríthetetlen, de a legújabbak, mint a keto, paleo, atkins leginkább a szénhidrátmegvonáson alapulnak. Hosszútávon viszont annak tartós hiánya komoly veszélyt jelenthet a szívünkre.

Egy friss kutatás szerint, amit Xiaodong Zhuang, (Sun Yat-Sen Egyetem Guangzhou, China) a vizsgálatot jegyző kardiológus az American College of Cardiology kongresszuson március 16-án New Orleans-ban hozott nyilvánosságra, azoknál, akik a napi kalóriabevitelüknek rendszeresen kevesebb, mint 45 százaléka áll szénhidrátból 18 százalékkal nagyobb az esélyük, hogy pitvarfibrilláció alakuljon ki náluk, mint azoknál, akiknél ez az arány 45-52 százalék között van.

Korábbi vizsgálatok szerint ezt a rizikót nem befolyásolja az sem, hogy milyen fehérjével vagy zsírral pótolták a szénhidrátot. Minden esetre az biztos: kerülni kell a szélsőségeket, nemcsak a túlzott fogyasztás, de a drasztikus megvonás sem tesz jót a szervezetnek.

Mi az a pitvarfibrilláció? A pitvarfibrilláció a leggyakoribb szívritmuszavar. A szív szabályos ütemét biztosító szinusz csomó működése kiesik, és egy a pitvarokból eredő kaotikus, szabálytalan elektromos tevékenység veszi át a szívösszehúzódások vezérlését. A kamrák szabálytalan ritmusban és legtöbbször túl gyorsan húzódnak össze. Mivel a szív nem szivattyúzik megfelelően, a vérben a szív és a vérrögök képződnek. Ha egy vérrög szabadul fel, az elérheti az agyat, és stroke-ot okozhat.

A nem vagy nem megfelelően kezelt pitvarfibrilláció szövődményekhez vezethet, mint a szívelégtelenség vagy a szélütés (stroke) - ami legsúlyosabb szövődmény. A stroke a szívből kiinduló vérrög, embólia következtében alakulhat ki, amely elsősorban a bal pitvarban és a pitvari fülcsében keletkezhet.

Pitvarfibrilláció a szélütés kockázatát négy-ötszörösre emelheti. Bár a jelenlegi vizsgálat nem mutatott közvetlen ok-okozati kapcsolatot a diéta és a betegség kialakulása között, de azt igen, hogy az alacsony szénhidráttartalmú étrend negatív következményekkel járhat. A gyors fogyás felgyorsítja a folyadékvesztést, és a dehidratáció okozhat a szívben zavart, a víz- és elektrolit háztartás rendellenessége befolyásolhatják a szívritmust - mondja Gellér László egyetemi tanár, tanszékvezető helyettes, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika osztályvezetője, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja.

A társaság nevében hívja fel a figyelmet arra, hogy bármennyire is szeretnénk a gyors eredményeket, szívünk védelmében óvakodjunk a szélsőséges fogyókúráktól. A mostani vizsgálat megállapította azt is, hogy az alacsony szénhidráttartalmú étrendet követők általában kevesebb zöldséget, gyümölcsöt és gabonát fogyasztanak, ami gyulladáscsökkentő, ami, ha kialakul a szervezetben, szintén növeli a pitvarfibrilláció kockázatát. Nyilván senkit sem arra biztatunk, hogy féktelenül egyen kenyeret, tésztát és süteményeket, de fontos megtalálni az egészséges határt. Ügyelni a kiegyensúlyozott étrendre, még akkor is, ha gyorsan szeretnénk visszanyerni nyárra korábbi alakunkat - hangsúlyozza Gellér László.