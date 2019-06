Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Súlyos veszélyt jelent egy interneten forgalmazott készítmény

Súlyos egészségügyi kockázatot jelent a Magyarországon is elérhető, interneten forgalmazott, MMS néven ismert csepp - hívta fel a figyelmet a tisztifőorvos és a kormányhivatal.

Az MMS (Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement) elnevezésű készítményt súlyos megbetegedésekre (többi között HIV és rák esetén) javasolják forgalmazói, az országos tisztifőorvos azonban azt ajánlja, hogy az emberek ne használják. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legalább 18 ország esetében tud káros hatásokról (köztük súlyos következményekről, halálos kimenetelű esetről is) a szer használatához kötődően. Magyarország egyelőre nincs ezen országok között, de a szer itt is elérhető - idézi az MTI a közleményt.

A WHO 2010 után másodszor is figyelmeztetést adott ki az internetes felületeken forgalmazott MMS elnevezésű szerrel kapcsolatban.

A termék a nátrium-klorit (NaClO2) 28 százalékos oldata, amelyet általában aktiváló folyadékkal - legtöbb esetben citromsavval, de sósavval, lime- vagy citromlével, illetve ecettel - együtt is forgalmaznak. A terméket árusítók állítása szerint az MMS és az aktiváló folyadék együttesen klór-dioxidot (ClO2) alkot, amelynek számos, tudományosan nem igazolt gyógyító hatást tulajdonítanak.

A weboldalak leginkább szájon át történő alkalmazást javasolnak, de van, ahol beöntést, fülön vagy bőrön keresztül történő használatot írnak elő.

A tisztifőorvos és a kormányhivatal kiemelte: a szer súlyos tüneteket okozhat. Az MMS cseppek fogyasztása torokfájást, hányást, tartós hányást, hasmenést, hasi görcsöt, dehidratációt, súlyosabb esetben methemoglobinémiát (a hemoglobin vasionjának átalakulása miatt csökkent oxigénmegkötő képesség következtében fellépő légzési nehézség, illetve fulladás), hemolízist (a vörösvértestek szétesését) és veseelégtelenséget okozhat. "A termék használata fokozott egészségügyi, forgalomba hozatala pedig közegészségügyi veszélyt hordoz" - írták.

A WHO-nak tudomása van egy MMS2 névre hallgató termék árusításáról is. Ezek kalcium-hipoklorit port tartalmazó kapszulák. Az MMS2-vel kapcsolatos megbetegedésekről a WHO-nak egyelőre nincs információja - tették hozzá.