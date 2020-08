Súlyosabb kárt okoz a válságkezelés a németeknek, mint használ

Jelenleg 5,6 millió német munkavállaló dolgozik részmunkaidőben, vagyis a járulékot fizető népességnek még mindig 17 százaléka nincs napi 8 órás állásban.

A járvány miatt részmunkaidőre beosztott dolgozók bérkiesését az állam részben pótolja (ezt hívják kurzarbeitnak). A 2008-as válságban már bevált program célja elsősorban az, hogy a cégek ne építsék le a munkavállalók jelentős részét, mert ha vissza tud állni a gazdaság a békeidős pályára, akkor szükség lesz rájuk - írja a G7.

A részmunkaidősök (nem csak a támogatottak) száma 7,3 millió volt a járvány első hullámának tavaszi csúcsán. A mostani 5,6 millió fő hiába mutat jó trendet, az érték még mindig nagyon magas. Ennél is fontosabb azonban, hogy az IFO céges felmérése szerint szerkezeti problémák vannak a háttérben.

A német gazdaság szempontjából nagyon fontos gépgyártás egyes részeiben ugyanis a bértámogatásos részmunkaidő aránya nemhogy csökkenne, de még nő is. Vannak olyan szegmensek, ahol ma is 40 százalék körüli a részmunkaidős dolgozók aránya, többek között az autóipar is küzd a visszaállással.

A bértámogatás azokban a szolgáltató szektorokban enyhült jelentősebben, ahol a korlátozó intézkedések enyhítésével újraindulhatott az élet. Mivel azonban az ipar talpra állása késik, egyes politikusok és gazdasági vezetők egyaránt a kurzarbeit meghosszabbítása mellett érvelnek. Jelenleg legfeljebb 12 hónapig jár a bérkiegészítés, a javaslatok szerint azonban 24 hónapra kellene hosszabbítani.

Egy hét után máris barkácsolni kell a munkahelyvédő programot, de miért lett ennyire szűkmarkú?Van közgazdasági racionalitás amögött, ha nem másoljuk le egy az egyben a német kurzarbeitot, de egyre inkább úgy tűnik, hogy a kormány elmérte az arányokat.

Az adófizetők pénzéből a szövetségi kormány idén várhatóan 10 milliárd eurót (3500 milliárd forintot) fizet majd ki a bérkiegészítésekre, de ennek ellenére is attól tartanak, hogy a 12 hónap kevés lesz, mert addig nem indul be az ipar olyan mértékben, hogy a dolgozókra teljes munkaidőben szükség legyen. Minél tovább tart a kurzarbeit, annál nagyobb terhet vesznek a nyakukba az adófizetők a vállalatok nehézségeinek áthidalása érdekében.

A cégek továbbra is amellett vannak, hogy a kurzarbeit jó megoldás a válság kezelésére, és nem szeretnének leépíteni, mert hosszabb távon bíznak a fellendülésben, ezért érthető módon a támogatás meghosszabbítása mellett vannak.