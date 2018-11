Szabadsággal jutalmazná a házas közszolgákat a kormány

Kormányzati döntés született arról, hogy a központi közigazgatásban dolgozók házassága esetén, rendes szabadságukon túl, plusz öt nap szabadságot kapnak - írta a hvg.hu a HírTV-re hivatkozva.

Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós egy konferencián bejelentette, azért fog plusz öt nap szabadság járni a központi közigazgatásban, ha valaki házas. A HírTV tudósítása szerint az államtitkár hozzátette: a magyar családokat nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg is támogatni kell - olvasható a hvg.hu cikkében.

Akkor tud családbarát lenni Magyarország, ha minél több szereplő - civilek, vállalati szféra, egyházak és a kormány - részt vesz a családbaráttá alakításában - mondta a konferencián szintén részt vevő Novák Katalin család és ifjúságügyi államtitkár.

A volt emberi erőforrás miniszter, most miniszterelnöki biztos Balog Zoltán is felszólalt: "Miért is ne tennénk anyagilag motiválttá abban az embereket, hogy érdemes legyen gyereket vállalni?! Az ne legyen szegénységi kockázat! Miért is ne tennénk érdekeltté abban, hogy tartósan kössék össze megbízható formában az életüket, mint más párkapcsolatok. Szerintem, ezt nem kell szégyellni! Az fontos, hogy legyen egy következő lépés, amikor a pénztárcától eljutunk a szívig, meg a lélekig és rádöbbennek arra, hogy ez így sokkal jobb!" - idézték Balogot.