Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szabadstrand lesz a Rómain?

Szabadstrand létesülhet a Római-parton, miután a III. kerületi önkormányzat képviselő-testülete döntött arról, hogy megvizsgáltatják egy római-parti szabadstrand kijelölésének és megvalósításának lehetőségét - tájékoztatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pénteken az MTI-t.

Ha a megvalósításnak nincs akadálya, akkor a strand kialakításának részletes tervei is elkészülhetnek - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mint írták, a képviselő-testület Bús Balázs polgármester kezdeményezésére hozott döntéseket csütörtökön a népszerű Duna-part hasznosítása és védelme érdekében.

Az egyesületektől független, bárki számára hozzáférhető és biztonságos vízi sportolás támogatására és újraélesztésére az Óbudai Sport és Szabadidő Kft. a már meglévő túra, futó és kerékpáros események mellett ezentúl rendszeres vízitúrázási lehetőséget is szervez majd a Római-partról indulva a Lupa-szigetre - közölték.

A part tisztán tartására és törmelékmentesítésére tízmillió forintot különítettek el az idei költségvetésben. Ez fedezi többek között az elöregedett, megrongálódott használaton kívüli sólyapályák bontását és elszállítását.

Az idei szezontól a közterület-felügyelők környezetbarát és csendes elektromos járművel végeznek őrjáratot a parti szakaszon, hogy visszaszorítsák az illegális hulladéklerakást.

Továbbá a kerületi önkormányzat tárgyalásokat kezdeményez a Római-parton fekvő, mintegy húsz állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére, hogy azokon sport és szabadidős funkciók létesülhessenek a kerületiek számára.

A képviselők - "annak érdekében, hogy a Római-parton a sport, a közösségi funkció fejlesztése hosszútávon is biztosítható legyen" - megszavazták azt is, hogy az önkormányzat jegyeztessen be elővásárlási jogot a Nánási út - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca és a Duna által határolt terülten elhelyezkedő ingatlanokra és egészítse ki az érintett terület építési szabályzatát azzal, hogy a területen csak kiemelten környezetbarát aktív házak építése legyen engedélyezhető.