Szájer József súlyos forintokat bukik el

Havi több mint 2 milliós fizetéstől, napi 114 ezer forintos költségtérítéstől és havi 1,5 milliós reprezentációs keresettől esik el a botrányába belebukott Szájer József fideszes Európai Parlamenti (EP) képviselő.

Ha valakik jól jártak a forint gyengülésével, akkor azok az EP-képviselők voltak, fizetésüket ugyanis euróban kapják. Nettó fizetésük 6 962 euró, ami tavaly áprilisban még 2,1 millió forintot ért, most viszont már 2,4 millió forintot. Ezzel jelentősen jobban keresnek, mint a hazai honatyák, akiknek csak 1,1 millió forint az alapbérük - kezdi cikkét az Mfor.hu.

A portál összesítése annyiban csalóka, hogy a hatásos fizetési szabályok szerint Szájer József a mandátuma miatt bruttó fizetése 8 932,86 euró, amiből levonódik az uniós adó és biztosítási járulék. Viszont a magyar adózási szabályok szerint szja-t is kell fizetnie a 6962 eurós fizetése után. De a brüsszeli adókat is megúszhatja és a magyarokat is, ha minden napra bemegy dolgozni, de ez fizikai lehetetlen a gyakorlatban - például bizottsági ülések, hivatalos találkozók miatt -, cserébe az összeg részlegesen csökkenhet.

Viszont nem kell már itthon adózni a parlament által adott 323 euró összegű átalányjuttatás után, amit a szállásköltségeik és kapcsolódó költségeik fedezésére kapnak a politikusok minden napjukra. De ez csak akkor jár, ha aláírták a jelenléti ívet. Így is napi 114 ezer forintos maximális keretet hívhatnak le, viszont az EP-s munkájuk nem mindennapos, haza is kell jönniük, az intézményen kívüli uniós teendőik is vannak. E mellé jár az általános költségtérítésük az irodabérlésre, és ügyintézési költségekre, telefon- és postadíjak, reprezentációs kiadásokra, számítógépek és telefonok beszerzésére, konferenciák és kiállítások szervezésére. Ennek havi összege 2020-ban 4563 euró, ami 1,6 millió forint.

Utazásra pedig külön pénzt kapnak, mert egyrészt otthonuk és az EP aktuális üléshelye (Brüsszel vagy Strasbourg) is, de a két székhely között is ingáznak. Repülőn business class, vonaton első osztály jár, ha viszont gépkocsival közlekednek, kilométerenként 0,53 euróig térítik meg a költségeiket, és minden esetben be kell mutatniuk a nyugtákat - írta meg korábban a hvg.hu.

Szájer József 59 évesen már közel járt a nyugdíjkorhatárhoz is: az EP-képviselők 63 éves hagyhatnak fel az aktív kereső korszakukkal. Ekkor választaniuk kell: végkielégítést, vagy a nyugdíjat kérik. Előbbi hivatalos neve, hogy átmeneti ellátás, ami annyi ideig jár, ahány évig valaki képviselő volt, de legfeljebb csak 24 hónapon át kaphatják a fizetésük az egyhavi fizetésük összegét. A magyar politikus 16 év után távozik, vagyis kevesebb mint másfél évig kapja az összeget, amire akár 20 évig is jogosult lehetett volna, ha nem fárad el és mond le a brüsszeli sajátságos sokadalmon való részvétele és ereszmászása után. A nyugdíjazásra viszont később is igényt tarthat, ami a mandátum minden teljes éve után a tiszteletdíj 3,5 százaléka.

Itthonról a Fidesz-alapító nem keresett sokat: 2019-es vagyonnyilatkozata szerint a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványban betöltött kuratóriumi tagságáért kap havi bruttó 500 és 1000 euró közötti jövedelmet. Ennek a közalapítványnak az intézménye például a Terror Háza múzeum is. A politikus viszont kilépett a Fideszből a szerdai nappal.