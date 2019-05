Szakértő: csak idő kérdése volt egy hasonló tragédia

Szerda este negyed 10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a Parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval. Egy hasonló nagy hajón dolgozó fedélzetmester azt mondta az Indexnek, hogy csak idő kérdése volt egy hasonló tragédia.

Kurbély András 27 éve hajózik már, jelenleg egy nagy, 135 méteres szállodahajón dolgozik fedélzetmesterként, éppen olyanon, ami a hírek szerint most összeütközött a Hableánnyal.

Az ekkora hajókkal általában nagyobb túrákat szoktak szervezni a társaságok, esti sétákat - így hívják a városnéző sétahajókázós túrákat - viszont csak Budapesten szoktak csinálni velük, elsősorban azért, mert a Duna-menti városok közül a magyar fővárosban van a legtöbb látványosság a folyó két partján - olvasható a portálon.

Az esti sétáhajókázásokat az a cég kezdte el csinálni, ahol Kurbély is dolgozik, de ezt hamar átvette a többi nagy társaság is, ez pedig oda vezetett, hogy mostanra esténként a rengeteg kisebb hajó mellett sok nagy hajó is hajózik a Dunán a városban. Elmondása szerint gyakran beszélgettek arról a szakmabeli ismerőseivel, hogy ez éppen emiatt nagyon veszélyes gyakorlat, és csak addig fog működni, amíg nem történik tragédia, ez pedig most be is következett.

Saját tapasztalatai alapján egyébként a kisebb hajóknál az is probléma lehet, hogy a személyzet pár éve lehet, hogy még teljesen más munkakörben dolgozott. Fedélzetmesterként többször tapasztalta is a rutintalanságot: a nagyobb hajó mögött haladó kisebb hajókat sokszor el sem lehet érni, ha pedig megérzik, hogy rizikós a helyzet - például mikor a nagy hajó manőverezni kezd -, akkor nem megfelelően reagálnak, de arra is volt már példa, hogy hiába jelzi a hajókon este villogó lámpa, hogy a jobb oldalról lehet megkerülni őket, volt már olyan tapasztalat, hogy a sétahajó-kapitány nem volt tisztában az éjszakai nautikai fényjelzéssel, így a veszélyes helyzetet a kabinos hajó kapitánya oldotta meg.

Egy ismerőse korábban írt is már levelet a hajózási hatóságnak, amelyben szakmai érvekkel alátámasztva fejtette ki, hogy jó lenne betiltani az esti sétázást, hogy elkerüljék a baleseteket, de ez nem történt meg.