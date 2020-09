Szakítások, házasságok - nem várt hatással jár a koronavírus-járvány

A koronavírus és a bezártság a kapcsolatokat is próbára tette, ez viszont kedvezett az ékszerek másodpiacának. Egyre több eladó és vevő jelent meg, ráadásul a járvány a gyémántbányákat is elérte, így többen keresgélnek a használt gyűrűk között.

Felpörgött a gyémántgyűrűk másodpiaca, a koronavírus-járvány ugyanis a párkapcsolatokra is hatással volt. A The RealReal és a Worthy viszonteladói és aukciós oldalak adatai szerint az eljegyzési gyűrűk iránti kereslet és kínálat is nő.

Sokan keresik, sokan szabadulnának tőle



A The RealReal használt luxuscikkeket áruló, viszonteladói oldal adatai szerint eljegyzési gyűrűkből 47 százalékkal több érkezett a május és június közötti időszakban mint az azt megelőző két hónapban - írja Business Insider amerikai gazdaság hírportál.

A vállalat szerint a háttérben az állhat, hogy a karantén és a kijárási korlátozások komoly teszt elé állították a kapcsolatokat: egyesek közelebb kerültek és az eljegyzés mellett döntöttek, míg másoknak éppen az összezártság miatt lett világos, hogy külön utakon folytatnák.

Több a válás



A Worthy online piactér szakértői is hasonló trendet látnak: a hozzájuk beérkezett gyűrűk jellemzően két-három éves modellek, azaz az eladók valamilyen zátonyra futott kapcsolat emlékétől szeretnének megválni.

A jogi dokumentumokat készítését és nyomon követését biztosító amerikai cég, a Legal Templates az Egyesült Államokban idén március és június között a válás mellett döntő párok száma 34 százalékkal nőtt 2019 azonos időszakához képest.

Lökést kapott a használt



Azoknak, akik viszont most tennék hivatalossá a kapcsolatukat, a viszonteladási weboldalak különösen hasznosak voltak az utóbbi hónapokban, ugyanis a járvány a gyémántbányákat és az ottani kitermelést is érintette. A Worthy szerint a gyémántgyűrűk iránti kereslet jelentős részét most a használt drágakövek, gyűrűk töltik be.



A gyűrűk mellett egyre többen adnak el használt luxusórákat is: Steven Schneider, a Worthy operatív igazgatója szerint szélsőségesen alakul a piac. Vannak olyanok, akik nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerültek és ékszereket, órákat eladva próbálnak pénzhez jutni, míg egy másik réteg most tud ezekre a sokszor már a boltokban nem elérhető darabokra lecsapni.



Luxuscikk mint befektetés



A The RealReal szerint ezek a luxus darabok jó befektetések lehetnek: a Rolex órák eladása például 2020-ban 32 százalékkal nőtt. A vállalat szerint ennek az oka az lehet, hogy jelenleg egyre több időt töltenek az amerikaiak otthon, ritkábban mozdulnak ki, így a trendi kiegészítők helyett inkább a klasszikus, sokáig hordható darabokat részesítik előnyben. Ráadásul tudják, hogy ezek jobban őrzik az értéküket.



Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a befektetők között a luxustáskák is: egy friss kutatás szerint például a francia Hermés divatház legendás Birkin táskáinak az értéke 42 százalékkal emelkedett 2019 óta.