Szárazság és villámárvíz - kettészakadt az ország

Szeptember első napjaiban hatalmas mennyiségű csapadék érkezett Magyarország térségébe, a területi eloszlása azonban nem volt egyenletes, így még mindig vannak száraz részek az országban. Míg a dunántúli folyókon árhullámok vonulnak le, addig keleten helyenként tovább tart az aszályos idő. Ezzel szemben a Dunántúlon annyi eső esett, hogy a betakarítási munkákat fel kellett függeszteni, mert napokig nem lehet rámenni a gépekkel a talajra - írja az agrárszektor.hu. Milyen lesz a folytatás?

Szombattól keddig a Dunántúlon nagy mennyiségű csapadék hullott, többnyire 50-100 milliméter, de sokfelé e fölötti mennyiség is előfordult. Az augusztus végi rekord alacsony dunai vízállasok után árhullámok vonulnak le a folyókon, és többfelé súlyos károkat okozó villámárvizek is előfordultak. Ezeken a területeken a talaj teljesen telített nedvességgel, ezzel szemben a keleti országrészben jóval kevesebb esett, sőt egyes körzetek szinte teljesen kimaradtak a csapadékból. Alig esett például Debrecen és Nyíregyháza térségében, itt 100 milliméternél is több csapadék hiányzik a talajból - idézi a portál a met.hu prognózisát.

A hőösszeg többlete miatt az átlagosnál nagyjából két héttel előrébb járnak az érési folyamatok szinte minden növényünknél. A napraforgó beérett, ahol a csapadékos idő nem hátráltatja, ott az aratása is folyamatban van. A kukorica a teljes érés-növényszáradás fenológiai fázisában jár, így többfelé elkezdődött ennek az aratása is. A korai betakarítás miatt elegendő idő lesz az őszi vetések előkészítésére és elvégzésére. A repcemag sokfelé a talajban van, és az augusztusi vetések helyenként már szikleveles állapotban vannak. A Dunántúlon ugyanakkor az eső megakasztotta a betakarítást, ezért a felázott talajra napokig nem lehet gépekkel rámenni és a termésnek is száradnia kell. Ezzel szemben a Nyírségben és a Hajdúságban továbbra is lehet haladni, de az elvetett repce a száraz talajban nem kel ki.

Az előttünk álló napokban nagyrészt napos, száraz, meleg idő valószínű. A részletes előrejelzést itt olvashatja