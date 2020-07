Százezrekért öltöztethet ellenőrt

A Budapesti Közlekedési Központ pályázatot hirdet a BKK jegy- és bérletellenőri formaruhájának tervezésére.

A három legjobbnak ítélt pályamű tervezője 500 ezer, 250 ezer, illetve 100 ezer forint pénzjutalomban részesül. A BKK célja ötleteket gyűjteni a BKK jegy- és bérletellenőri formaruhájának kreatív megtervezéséhez, amelyek aztán szabadon felhasználhatók a végleges formaruha kialakításához - közölte a társaság.

A terveknek illeszkedniük kell a BKK arculatához, valamint újszerűnek, egyedinek, kreatívnak, praktikusnak, megvalósíthatónak és sorozatgyártásra alkalmasnak kell lenniük.

A BKK munkavállalói számára kényelmes, jól hordható öltözéknek esztétikai szempontból is megfelelőnek kell lennie a viselője és a külső szemlélők számára is. A fiatalos, sportosan elegáns nyári formaruha, télikabát és mellény megtervezésével a BKK a munkavégzés körülményeihez alkalmazkodva kényelmes és kellemes viseletet kíván biztosítani, különös tekintettel arra, hogy könnyen mosható, minőségi, tartós anyagból készülő, egymással kombinálható darabokból álló ruházat legyen, mely a rendszeres használatra is alkalmas - áll a kiírásban.

A pályázatra teljes koncepciót várnak inspirációs képekkel, a pályázati tematika kiemelt bemutatásával és műszaki leírással. A pályamunkák kötelező tartalmi elemeit részletesen az erre létrehozott oldalon tették közzé.

A pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. Pályázni csak olyan tervvel lehet, amely nem sérti más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát.

A pályázatokat elektronikusan e-mailben lehet beküldeni a formaruhapalyazat@bkk.hu, címre "Ötletpályázat BKK-formaruha megtervezésére - pályázati dokumentáció" tárggyal, illetve részletes információkat is ezen az e-mail-címen lehet kérni.

A zsűri a legjobbnak ítélt 3 pályamű tervezőjét pénzjutalomban részesíti az alábbiak szerint:

1. helyezett: nettó 500 ezer forint,

2. helyezett: nettó 250 ezer forint,

3. helyezett: nettó 100 ezer forint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31., 15 óra.

A részletes pályázati szabályzat itt olvasható.